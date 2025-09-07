ABB'den okul servis şoförlerine ve rehberlerine İlk Yardım ve Güvenli sürüş Farkındalığı eğitimi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde görev yapan okul servis şoförleri ve rehber personelleri için Sincan Servis Şoförleri Odası’nda “İlk Yardım ve Güvenli Sürüş Farkındalığı Eğitimi” düzenledi. Eğitim kapsamında, olası kaza durumlarında karşılaşılabilecek kanamalar, yaralanmalar ve kırıklara karşı alınması gereken önlemler hakkında detaylı bilgi verildi.

Toplum sağlığını önceleyen birçok uygulamayı hayata geçiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, hem personeline hem vatandaşa hem de esnafa yönelik ilk yardım eğitimlerini sürdürüyor.

ABB Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Sincan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası iş birliğiyle yeni eğitim öğretim yılı öncesi okul servis şoförleri ve yardımcı rehber personelleri için “İlk Yardım Farkındalık ve Güvenli Sürüş Farkındalığı” eğitimi düzenlendi.

EĞİTİM TEORİK VE PRATİK UYGULAMALARLA VERİLDİ

Sincan Servis Şoförleri Odası’nda düzenlenen eğitime, ABB Ulaşım Daire Başkanı Murat Kasap, ABB İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürü Mustafa Can, Sincan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İsa Yalçın, servis şoförleri, rehber personel, trafik polisi ve ABB zabıta personeli katıldı.

Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimde, servis içi ve trafik kazalarında uygulanacak ilk yardım yöntemleri ve iş güvenliği tedbirleri hem teorik hem de uygulamalı olarak anlatıldı. Emniyet kemeri kullanımı ve trafikte dikkat edilmesi gereken kurallar hakkında da bilgilendirilen katılımcılara eğitim sonunda sertifika verildi.

CAN: “İLK YARDIM, HAYATİ UYGULAMADIR”

ABB İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürü Mustafa Can, servis şoförlüğünün ve ilk yardım eğitiminin önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

“Öğrencilerimizi evlerinden alıp okullarına güvenle ulaştıran, akşam onları ailelerine sağ salim teslim eden çok kıymetli bir görevi yerine getiriyorsunuz. Bu yolculukların her biri, çok büyük bir dikkat, özveri ve sorumluluk gerektiriyor. Ancak sadece dikkatli araç kullanmak yeterli değil. Yaşanabilecek olası bir sağlık sorununda ya da kaza anında ilk müdahaleyi yapabilecek bilgi ve hazırlıkta olmak, artık mesleğinizin ayrılmaz bir parçası hâline gelmiştir. Unutmayalım ki ilk yardım, profesyonel tıbbi müdahale gelene kadar yapılan en hayati uygulamadır. Doğru ve zamanında yapılan ilk yardım yaşam kurtarır, iyileşme sürecini hızlandırır.”

YALÇIN: “İNSANLARIN CANI BİZLERE EMANET”

Sincan Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı İsa Yalçın ise şoförlüğün sorumluluk gerektiren bir meslek olduğunu vurgulayarak, “İlk yardım kursları, burada verilecek eğitim, hayatımızın her anında geçerli olan bir eğitimdir. Yaptığımız iş sorumluluk gerektiren bir iş, insanları taşıyoruz, o insanların canı bizlere emanet. Siz de bu sorumluluğu yerine getireceksiniz diye düşünüyorum” dedi.

“EĞİTİMLE FARKINDALIK KAZANDIK”

Eğitime katılan servis şoförleri de memnuniyetini şu sözlerle dile getirdi:

-Bahtiyar Yiğit: “40 yıldır araba kullanıyorum ama bugün inanın çok değerli bilgiler elde ettik. Bu bilgiler bize bazen önemsiz gibi geliyor ama burada bugün gördük ki hayatta böyle şeyler de var ve bizim için çok değerli bilgiler oldu. Çok güzel bir farkındalık oluşmasına vesile oldu. Çok teşekkür ediyorum.”

-Yusuf Yılmaz: “Toplantımızın şoför esnafına çok faydalı olacağına inanıyorum. Bu konuda başarıların devamını diliyorum.”