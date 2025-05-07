  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. ABB'den Osman Gökçek'e yanıt: ''Hırsıza hırsız olduğunu unutturmayacağız''

ABB'den Osman Gökçek'e yanıt: ''Hırsıza hırsız olduğunu unutturmayacağız''

ABB'den Osman Gökçek'e yanıt: ''Hırsıza hırsız olduğunu unutturmayacağız''
Güncelleme:

Ankara Büyükşehir Belediyesi, AK Partili milletvkeili Osman Gökçek'in iddialarına ilişkin, ''Biz, hırsıza hırsız olduğunu unutturmayacağız. Çünkü unutulursa, kendini erdem abidesi sanır'' açıklamasını yaptı.

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’ın bardak ve çöp poşeti için ihale verdiği şirketle ilgili çeşitli iddialarda bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ise Gökçek'in iddialarına yazılı açıklamayla yanıt verdi.

ABB'den yapılan açıklama şöyle:

"Yıllarca kamu kaynaklarını kendi çevresine dağıtarak, belediyeyi adeta bir aile imparatorluğuna çeviren ve Ankara’nın üzerine çöken bu anlayış; şimdi çıkmış, utanmaz bir yüzsüzlükle iftira siyasetine sarılıyor.

Oysa herkes biliyor; Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde suç işleyen cezasız kalmaz. Ancak özellikle belirtmek isteriz: Elinde gerçekten bir delil olduğunu iddia edenin adresi bellidir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı.

Şu hususu da kamuoyuna tekrar hatırlatmak da fayda var. Biz, hırsıza hırsız olduğunu unutturmayacağız. Çünkü unutulursa, kendini erdem abidesi sanır."

text-ad
Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İki kez kanseri yenmişti... Ünlü şarkıcıdan üzen haber geldi İki kez kanseri yenmişti... Ünlü şarkıcıdan üzen haber geldi Devlet Bahçeli'den 99 gün sonra bir ilk! Devlet Bahçeli'den 99 gün sonra bir ilk! İBB soruşturmasında bir tutuklama daha: Ünlü iş insanı tutuklandı! İBB soruşturmasında bir tutuklama daha: Ünlü iş insanı tutuklandı! Ümit Karan ''basit cinsel saldırıdan'' cezaevine girdi Ümit Karan ''basit cinsel saldırıdan'' cezaevine girdi Otoyolda ters yönde kafa kafaya cinayet gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var Otoyolda ters yönde kafa kafaya cinayet gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var Hava durumu değişti: Yaz geliyor derken yağmular geri geliyor! Hava durumu değişti: Yaz geliyor derken yağmular geri geliyor! İstanbul'da genç kadından eski sevgilisine kan donduran tuzak! İstanbul'da genç kadından eski sevgilisine kan donduran tuzak! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SGK uzmanı hesapladı En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SGK uzmanı hesapladı Uzmanı gram altın için hedef verdi: ''Bu fiyatın altına düşeceğini tahmin etmiyorum'' Uzmanı gram altın için hedef verdi: ''Bu fiyatın altına düşeceğini tahmin etmiyorum'' Bağırsak bakterilerini değiştirip tam 6 farklı kanser türüne yol açıyor! Bağırsak bakterilerini değiştirip tam 6 farklı kanser türüne yol açıyor!
Araç sahiplerine güzel haber: Beklenen indirim geldi; koşun depoları doldurun! Araç sahiplerine güzel haber: Beklenen indirim geldi; koşun depoları doldurun! Ünlü sunucudan olay iddia: ''Cumhurbaşkanımız işten attırmış beni'' Ünlü sunucudan olay iddia: ''Cumhurbaşkanımız işten attırmış beni'' Atatürk'e Çanakkale'de sunulan rapor yıllar sonra ortaya çıktı Atatürk'e Çanakkale'de sunulan rapor yıllar sonra ortaya çıktı Dolandırıcıların yeni tuzağı bu SMS oldu: Her an size de gelebilir! Dolandırıcıların yeni tuzağı bu SMS oldu: Her an size de gelebilir! Haberlerde gördüğü yanan araçtan etkilenen öğretmen ''Parkcim''i üretti... Haberlerde gördüğü yanan araçtan etkilenen öğretmen ''Parkcim''i üretti... Dünyanın 2 nükleer gücü birbirine girdi: Hindistan, Pakistan'ı füzelerle vurdu! Dünyanın 2 nükleer gücü birbirine girdi: Hindistan, Pakistan'ı füzelerle vurdu! AFAD Türkiye'nin güncellenmiş son deprem haritasını yayınladı AFAD Türkiye'nin güncellenmiş son deprem haritasını yayınladı Yandaş medyanın manşetinde Erdoğan hakkında olay iddia Yandaş medyanın manşetinde Erdoğan hakkında olay iddia İlave TV'nin sahibi Arif Kocabıyık ''Cumhurbaşkanı'na hakaretten'' tutuklandı İlave TV'nin sahibi Arif Kocabıyık ''Cumhurbaşkanı'na hakaretten'' tutuklandı Define avcılarının kaçak kazısı 2 bin yıllık tarihi gün yüzüne çıkardı Define avcılarının kaçak kazısı 2 bin yıllık tarihi gün yüzüne çıkardı