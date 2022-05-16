ABB'den otizm için farkındalık sempozyumu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplumsal farkındalık amacıyla “Ulusal Gelişimsel Riskler ve Otizm Spektrum Bozukluğu Sempozyumu”na ev sahipliği yaptı. ‘10-16 Mayıs Engelliler Haftası’ kapsamında, Genç Psikologlar Meclisi ve Bülent Ecevit Üniversitesi Öğrenci Topluluğu işbirliğiyle düzenlenen sempozyumda bir araya gelen akademisyenler ve uzmanlar çeşitli sunumlar gerçekleştirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te toplumsal farkındalığı artırmaya yönelik projelerde çeşitli kuruluşlarla iş birliği yapmayı sürdürüyor.

“10-16 Mayıs Engelliler Haftası” kapsamında ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, Genç Psikologlar Meclisi ve Bülent Ecevit Üniversitesi Öğrenci Topluluğu iş birliğiyle “Ulusal Gelişimsel Riskler ve Otizm Spektrum Bozukluğu Sempozyumu”na ev sahipliği yaptı.

ABB’DE HEDEF: ‘ÖNCE İNSAN SAĞLIĞI’ VE ‘EĞİTİM’

Sincan Harikalar Diyarı Kadınlar Lokali Seminer Salonu’nda iki gün boyunca devam eden sempozyumla insan sağlığı konusunda tüm vatandaşların farkındalık kazanmasını amaçladıklarını vurgulayan Sempozyum Genel Koordinatörü Melisa Sevimli, şöyle konuştu:

“6 aydır emek verdiğimiz, onlara farklılıklarıyla değil isimleriyle seslenen OFDİS Projesi’nin son 2 haftasına girmekten gurur duyuyorum. Projede emeği geçen proje ekibine ve gönüllülerimize çok teşekkür ederim. Otizmli çocuklar kimi zaman onlara isimleriyle seslenildiğinde bunun pek farkında olmazlar. Otizmin tek tedavisi doğru eğitimdir. Oturumlarımız umarım verimli olur. Büyükşehir Belediyesine desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum.”

Çok sayıda akademisyen ve konusunda uzman isimleri sempozyumda bir araya getirmekten ve bu projenin içinde yer almaktan mutluluk duyduklarını ifade eden ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürü Özlem Süreyya Karaman ise şu değerlendirmelerde bulundu:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde hemen her sahada, ihtiyaç duyulan her alanda var olmaya gayret ediyor. Bu amaç doğrultusunda çok değerli Genç Psikologlar Meclisi ve Bülent Ecevit Üniversitesi Öğrenci Topluluğu ile bugün sempozyum düzenleyerek özellikle yerel yönetimler alanında bir farkındalık oluşturmak arzusundayız. Dezavantajlı vatandaşlara ihtiyaçları doğrultusunda çok çeşitli alanlarda hizmetler vermekteyiz. Dezavantajlı bireylerin toplumdan soyutlanmamasını ve sosyal yaşam içerisine daha rahat bir şekilde katılım sağlamalarını amaçlıyoruz. Bu doğrultuda STK’lerle iş birliğini geliştiriyoruz.”

Karaelmas Otizmli Bireyler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Aytekin Kaçmaz da eğitimin önemine dikkat çekerek, “Proje sonunda ailelerimiz ve çocuklarımız çok mutlu. Projenin tüm Türkiye’ye yayılmasını istiyoruz. Otizmli bireyler düzgün bir eğitim, şefkat ve ilgi bekliyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

DENEYİM VE BİLGİ PAYLAŞIMI

14 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşen oturumda Öğretim Üyesi Dr. Ersin Ufuk Timuçin “OSB’de Eğitsel Değerlendirme Süreçleri ve Destek Eğitim Hizmetlerinin Sunulması” başlıklı konu hakkında görüşlerini dile getirirken, Prof. Dr. Emel Erdoğan Bakar da “Oliver Sacks’in Otistik Ressam Vakasının Nöropsikolojik Yansımaları”nı anlattı.

Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği sempozyumda konuşan Prof. Dr. Nimet Bülbin Sucuoğlu, “Otizmli Bireylerin Eğitimi ve Kaynaştırma Uygulamaları”na ilişkin bilgi paylaşımında bulunurken, Psikolog Nehir Merinoslu Özdemir de “Otizmli Bireylerde Günlük Hayatta İletişim Kurma İpuçları” konusunda görüşlerini ifade etti. Sempozyumun ilk gününde ayrıca Klinik Psikolog Gözde Ceylan da “İşaret Dili ve Terapi” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Sempozyumun ikinci gününde ise Prof. Dr. Melda Akçakın,“Dünyada ve Türkiye’de Otizmin Tarihçesi”ni anlatırken, Psikolog Alperen Aşanbuğa ve Avukat Deniz Yazgan da “Otizmli Bireylerde İstihdam” başlıklı sunum yaptı. Özel Eğitim Uzmanı Nursinem Şirin’in“Otizmde Yetişkinlik” konusunu işlediği sempozyum Dr. Gizem Yıldız’ın “ASPERGER ve OSB’de Cinsel Eğitim” sunumuyla sona erdi.