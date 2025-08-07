ABB'den Polatlı'nın her mahallesine etkin ilaçlama hizmeti

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), halk sağlığı için hizmet vermeye devam ediyor. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ve BelPlas AŞ’nin haşere ve vektör unsurlarına karşı birlikte yürüttüğü ilaçlama çalışmaları; 1423 mahallede 57 araç 230 personelle kapsamlı ve etkin şekilde sürdürülüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, hava sıcaklığının artması nedeniyle Başkent genelinde üreyen haşere ve vektör unsurlarına karşı etkin bir şekilde ilaçlama hizmeti vermeye devam ediyor.

1423 mahallede 57 araç, 230 personelle başta hayvancılık işletmeleri, çöplük alanlar, yeşil ve sulak alanlarda çalışmalarını aralıksız sürdüren ABB ekipleri; hayvancılığın ve tarım faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı Polatlı’yı, Kargalı Mahallesi’nden başlayarak adım adım ilaçladı.

Hava sıcaklığının artmasıyla da birlikte özellikle Polatlı gibi tarım faaliyetlerinin ve hayvancılığın yoğun olduğu ilçelerde de detaylı ilaçlama çalışması yapılıyor. Yapılan ilaçlama çalışmalarıyla hayvanların ve yetiştirilen tarım ürünlerinin de haşere ve vektörlerden olumsuz etkilenmesinin önüne geçiliyor.

1423 MAHALLEDE 57 ARAÇ, 230 PERSONELLE ARALIKSIZ ÇALIŞMA

ABB Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürü Mustafa Şener ilaçlama hizmeti için şu bilgileri verdi:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak ilimiz genelinde üreyen haşere ve vektör unsurlarına karşı halkımızın sağlığını korumak amaçlı çalışmalarımızı aralıksız sürdürmekteyiz. Özellikle havaların ısınmasıyla birlikte ilimiz genelindeki 1423 mahallede 57 araç, 230 personelle başta hayvancılık işletmeleri, çöplük alanlar, yeşil alanlar, sucul alanlarda çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz.”

Yapılan hizmetten memnuniyetini dile getiren Kargalı Mahallesi Muhtarı Oğuzhan Tekeli, “Köyümüz Polatlı ilçesine bağlıdır. Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Köyümüz hayvancılık ve büyük besilerle geçim kaynağını sağlamaktadır. Büyükşehir Belediye’miz sağ olsun düzenli olarak sinek ilaçlamamızı yapıyor. Bu konuda kendilerine, ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Başkan’ımız Mansur Yavaş’a da ilgi ve alakasından dolayı, bizi yalnız bırakmadığı için ayrıca çok teşekkür ediyorum” diye konuşurken Taşpınar Mahallesi sakini Yavuz Toker de yapılan çalışma ilgili düşüncelerini şu şekilde belirtti:

“Çevre köylerimizdeki ve kendi köyümüzdeki etraftaki çiftlik faaliyetlerinden dolayı sinek sorunumuz vardı. Belediye’mizden rica ettik, sağ olsunlar geldiler, güzelce bir ilaçlama yaptılar. Belediye’mize teşekkür ederiz.”