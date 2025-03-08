  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. ABB'den Ramazan'a özel tarihi yolculuk: Ankara İnanç Mirası Rotası başladı

ABB'den Ramazan'a özel tarihi yolculuk: Ankara İnanç Mirası Rotası başladı

ABB'den Ramazan'a özel tarihi yolculuk: Ankara İnanç Mirası Rotası başladı
Güncelleme:

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında düzenlediği “Ankara İnanç Miras Rotası” başladı. Rehber eşliğinde gerçekleşen ilk turda katılımcılar, Ulus Tarihi Kent Merkezi’nde yer alan 6 cami ve 2 türbeyi ziyaret etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin Ramazan’a özel hayata geçirdiği Ankara İnanç Miras Rotası ile tarihe yolculuk başladı. İlk turda 25 kişilik bir grup, Ulus’taki tarihi cami ve türbeleri ziyaret etti. Mimar Sinan’ın Ankara’daki tek eseri Cenab-ı Ahmet Paşa Camii’nden başlayan tur, Hacı Bayram-ı Veli Camii’nde son buldu. Rehber eşliğinde ziyaret edilen mekânlar hakkında detaylı bilgi alma fırsatı bulan katılımcılar, Arslanhane Camii önünde de Şehir Tiyatroları oyuncuları tarafından sergilenen “Ahilik Kültürü” konulu mini tiyatro gösterisi ile buluştu.

500’DEN FAZLA ETKİNLİKLE DOLU BİR RAMAZAN

Ankara Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı Ayça Yusufoğlu Köroğlu, Ramazan ayı boyunca 50 farklı noktada 500’ün üzerinde kültürel etkinlik düzenlediklerini belirterek, “Geleneksel tiyatro oyucularımızın hazırladığı özel gösterimlerden tasavvuf müziği dinletilerine, çocuk ve anne etkinliklerinden genç akademilerdeki sohbet ve söyleşilere kadar oldukça geniş bir yelpazede Ramazan programları düzenliyoruz. Ramazan ayı boyunca her Cuma 14.00 ile 16.30 saatleri arasında Mimar Sinan’ın Ankara’daki tek eseri olan Cenab-ı Ahmet Paşa Camii’nden başlayıp Hacı Bayram-ı Veli Camii’ne kadar uzanan güzel bir kültürel miras inanç turu oluşturduk. Bu vesileyle herkese kültürle, sanatla, paylaşma ve dayanışma ruhuyla dolu dolu yaşayacakları bir Ramazan diliyoruz” dedi.

REZERVASYONLAR ONLİNE YAPILIYOR

Ramazan ayı boyunca her Cuma 14.00-16.30 saatleri arasında düzenlenecek turlar için katılımcılar, “https://kentgezileri.ankara.bel.tr” adresi üzerinden rezervasyon yaptırabiliyor. Turların başlangıç noktası ise Gençlik Parkı Metro İstasyonu olarak belirlendi.

KATILIMCILARDAN BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Turun ilk gününe katılan vatandaşlar, etkinlikten duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

-Nazlı Baykara: “Ramazan dolayısıyla böyle güzel bir aktiviteye katılmaktan çok mutlu oldum. Bu tür detayları turizm rehberi eşliğinde öğrenmek çok önemliydi benim için. Herkese tavsiye ederim Ankaralılar Ankara’yı doya doya öğrensinler isterim.”

-Songül Ceylan: “Öncelikle Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederim. Uzun yıllardır Ankara’da yaşıyorum. Hiç böyle bir fırsatım olmamıştı. Bize bu fırsat tanındığı için teşekkür ederim. Rehberimiz çok güzel anlattı. Çok memnun kaldım.”

Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sürekli arızalanan robot süpürgeyi AVM'de mağazanın önünde parçaladı Sürekli arızalanan robot süpürgeyi AVM'de mağazanın önünde parçaladı Koronavirüs sonrası artan ani genç ölümlerinin sebebi belli oldu! Koronavirüs sonrası artan ani genç ölümlerinin sebebi belli oldu! Zam'aydın Türkiyem! Bir sigara grubuna daha zam geldi Zam'aydın Türkiyem! Bir sigara grubuna daha zam geldi Eli kamalı yabancı uyruklu dehşet saçtı! Bir kişi öldü! Eli kamalı yabancı uyruklu dehşet saçtı! Bir kişi öldü! Ece G.'nin yakınları açıkladı; Belgrad Ormanı'na gidiş nedeni belli oldu Ece G.'nin yakınları açıkladı; Belgrad Ormanı'na gidiş nedeni belli oldu Belgrad Ormanı'nda sağ bulunduktan sonra hayatını kaybetmişti... Yok artık dedirten iddia! Belgrad Ormanı'nda sağ bulunduktan sonra hayatını kaybetmişti... Yok artık dedirten iddia! ABD’de bir mahkum kurşuna dizilerek idam edildi ABD’de bir mahkum kurşuna dizilerek idam edildi AK Partili belediye başkanı tek başına köprü açılışı yaptı AK Partili belediye başkanı tek başına köprü açılışı yaptı Prof. Dr. Üşümezsoy'dan İstanbulluların uykusunu kaçıracak deprem uyarısı Prof. Dr. Üşümezsoy'dan İstanbulluların uykusunu kaçıracak deprem uyarısı Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü Bali'de aşka geldi Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü Bali'de aşka geldi
TikTok'un ''mukbang'' fenomeni Efecan hayatını kaybetti TikTok'un ''mukbang'' fenomeni Efecan hayatını kaybetti İki yaşındaki kız çocuğu sokak köpeklerinin saldırısı sonucu hayatını kaybetti İki yaşındaki kız çocuğu sokak köpeklerinin saldırısı sonucu hayatını kaybetti Erdoğan'dan ticari araç kredileri için müjdeyi verdi: 0-5 yaş araçlar da dahil olacak! Erdoğan'dan ticari araç kredileri için müjdeyi verdi: 0-5 yaş araçlar da dahil olacak! Bahçeli'den bir telefonda CHP'li milletvekiline... Bahçeli'den bir telefonda CHP'li milletvekiline... Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un yeni nükleer gücü ortaya çıktı Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un yeni nükleer gücü ortaya çıktı Bir ilimizde daha 10 metre genişliğinde 70 metre derinliğinde obruk oluştu! Bir ilimizde daha 10 metre genişliğinde 70 metre derinliğinde obruk oluştu! Kılıçlı yemin sonrası TSK’dan ihraç edilen teğmenden dikkat çeken iddia Kılıçlı yemin sonrası TSK’dan ihraç edilen teğmenden dikkat çeken iddia Antalya'da korkunç ölüm: Zıpkınla balık avlarken boğuldu Antalya'da korkunç ölüm: Zıpkınla balık avlarken boğuldu Koşun depolarınızı doldurun! Akaryakıt fiyatlarına bir indirim daha geldi! Koşun depolarınızı doldurun! Akaryakıt fiyatlarına bir indirim daha geldi! Bir şehrimizin trafiği 2 kadına emanet edildi: Orkestra şefi gibi yönetiyorlar! Bir şehrimizin trafiği 2 kadına emanet edildi: Orkestra şefi gibi yönetiyorlar!