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ABB'den şimdi de KPSS ücreti desteği

ABB'den şimdi de KPSS ücreti desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ‘öğrenci dostu’ uygulamalar kapsamında ‘eğitimde fırsat eşitliği’ni önceleyen çalışmalara imza atmaya devam ediyor.

   Başkent’te yaşayan öğrencilerin hayatını kolaylaştıran uygulamaları hayata geçirmeye devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, ‘eğitimde fırsat eşitliği’ni sağlamak amacıyla ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için sınav ücreti desteği de sağlıyor.

    KPSS’ye girecek sosyal yardım alan vatandaşların bu yıl da sınav harcını ödeyeceklerini sosyal medya hesaplarından duyuran ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Zorlu ekonomik koşullar, hiçbir gencimizi gelecek hayallerinden mahrum etmesin. Daima yanınızdayım” dedi.

 ONLİNE ORTAMDA BAŞVURU

   Sosyal yardım alan aileleri gönderdiği kısa mesajla (SMS) da bilgilendiren Yavaş, “2022 KPSS’ye girecek sosyal destek alan vatandaşlarımız sınav haklarından mahrum kalmasın diye geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da KPSS başvuru ücretlerinizi karşılıyoruz. Önbaşvurunuzu https://forms.ankara.bel.tr/ kpss2022 adresinden yapabilirsiniz. Güzel bir gelecek için yanınızda olmaya devam edeceğiz” dedi.

   Bu  destekten yararlanmak isteyenler için 35 yaş sınırı bulunurken, ÖSYM aday işlemlerinden onaylı Başvuru Formu’nu indirerek ön başvuru yapılabilecek. Ankara Büyükşehir Belediyesinden düzenli olarak sosyal yardım alan vatandaşlar, 1 Haziran 2022 saat 17.00’ye kadar ‘https://forms.ankara.bel.tr/ kpss2022’ adresi üzerinden form doldurarak başvuruda bulunabilecek.

Etiketler Ankara Büyükşehir Belediyesi
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