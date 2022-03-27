ABB'den spora teşvik: Başkent'te Oryantiring etkinlikleri artıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlileri spora teşvik eden etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Çankaya Oryantiring Gençlik ve Spor Kulübü’nün Sincan Harikalar Diyarı Parkı’nda düzenlediği oriyantiring etkinliğine 7’den 70’e çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkent’te sporun ve sporcunun yanında olmayı sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, farklı spor branşlarını teşvik eden projelere de öncülük ediyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Çankaya Oryantiring Gençlik ve Spor Kulübü’nün ortaklaşa düzenlediği oryantiring etkinliğine Sincan Aile Yaşam Merkezi ev sahipliği yaptı.

7’DEN 70’E YOĞUN İLGİ

Sincan Harikalar Diyarı Parkı’nda teorik uygulama ile başlayan pratik uygulama ile devam eden oryantiring etkinliğine 7’den 70’e Başkentliler yoğun ilgi gösterdi.

Sabah saatlerinde gerçekleşen etkinlikte gruplara ayrılan katılımcılar harita ve pusulaların yardımıyla belirlenen kontrol noktalarını en hızlı şekilde bulmaya çalıştı.

‘‘ORYANTİRİNG BRANŞINI HALKA TANITMAK İSTİYORUZ’’

Oryantiring sporunun Başkent’te yayılması için bu organizasyonu düzenlediklerini belirten Sincan Aile Yaşam Merkezi İdarecisi Ali Artuç, “Düzenlediğimiz oryantiring etkinliğine katılan 7’den 70’e tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” derken, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı olarak sporun her alanında olmayı istediklerini ve Başkentlileri spora teşvik etmeyi amaçladıklarını ifade eden Aile Yaşam Merkezleri Şube Müdürlüğü Şube Sorumlusu Nil Nihal Duman ise “Oryantiring branşını halka tanıtmak istiyoruz” diye konuştu.

Hafta sonunda hem beyin jimnastiği hem de spor yapma imkânı bulduklarını belirten Başkentliler, eğlenceli vakit geçirdiklerini belirttikleri etkinlikle ilgili düşüncelerini şu sözlerle dile getirdiler:

-Ekrem Deniz (Çankaya Oryantring Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı): “7-70 yaş aralığında olan ve yürüyebilen her birey oryantiring sporunu yapabilir. Etkinliğe gelen katılımcılar için basit bir parkur yaptık. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile farklı parklarda oryantiring etkinliklerimizi devam ettirmeyi planlıyoruz.”

-Elmas Balkaş: “Oryantiring etkinliğine kızımla beraber katıldım ve çok eğlendim. Bizlerin eğlenceli vakit geçirmesine katkı sağladığı için Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum.”

-Kaan Esiner: “Çok eğlendim bu etkinlikte. Bizlere verilen haritaları okudum ve hedeflere gittim.”