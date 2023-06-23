ABB'den Tanju Özcan'a jet yanıt

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, katıldığı bir televizyon programında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı masadan kalkma sürecine ilişkin "Mansur Yavaş, Akşener ile adaylık için anlaştı ancak sonradan Kılıçdaroğlu'nu destekledi" iddiasına ABB'den yanıt geldi.

CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, tv100'de Erdoğan Aktaş'ın sunumuyla ekrana gelen Sağlı Sollu programına konuk oldu. Programda Altılı Masa'da yaşanan adaylık krizine de değinen Özcan, dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

"MERAL HANIM OYUNA GELDİ"

Özcan "Meral Hanım bana göre Mansur Bey’in oyununa geldi. Meral Hanım gibi tecrübeli bir isim sizce birileriyle görüşmeden önce çıkar mı? Önce adaylık teklifini kabul etti, Akşener de masadan kalktı 'kendim yürüyeceğim' dedi, olayın özü bu. Sonra geç saatte ‘Yanındayız’ tweetini atan Mansur Yavaş’tı. Açık olarak bunları konuşmak gerekir. Ben hayatım boyunca doğruları konuştuğum için kısa vadede başım derde giriyor, orta ve uzun vadede kazanıyorum." ifadelerini kullandı.

ABB'DEN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, sosyal medya hesabından iddialarla ilgili bir açıklama yaptı. Gültekin "Gündemde kalma güdüsüne ve popüler olma virüsünün esaretine kapılmış kişilere ayıracak vaktimiz yok ancak açıklama yapmak zorunda kaldık diyerek şunları aktardı:

"Bolu Belediye Başkanı Sn. Tanju Özcan, dün akşam katıldığı bir yayında "Mansur Yavaş önce Meral Akşener’in adaylık teklifini kabul etti ve Meral Hanım masadan kalktı. Sonra Meral Hanım’a siyasi bir kazık attı ve Kemal Kılıçdaroğlu’na destek mesajı paylaştı" ifadelerini kullandı.

Gündemde kalma güdüsüne ve popüler olma virüsünün esaretine kapılmış kişilere ayıracak vaktimiz yok ancak kamuoyunun yanlış bilgi sahibi olmaması adına zorunlu olarak bu açıklamayı yapmak durumunda kaldık.

MANSUR YAVAŞ, EKREM İMAMOĞLU İLE AYNI SAATTE AÇIKLAMA YAPTI

Başkanımız Sn. Mansur Yavaş, 6’lı masada sorun yaşandığı gün Büyükşehir Belediye Başkanları ile Ankara’da bir araya geldi. Herkes kendi kentinden geldiği için açıklama akşam saatlerine kaldı. Fotoğraflarda da görüldüğü üzere Sn. Ekrem İmamoğlu ile aynı saatte paylaşım yapıldı, diğer Büyükşehir Belediye Başkanlarımız da aynı anda bu paylaşımları RT’ledi. Daha sonra aynı saat dilimi içerisinde diğer Büyükşehir Belediye Başkanlarımız da Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’na destek mesajı açıkladı.

Sn. Meral Akşener hem Sn. Mansur Yavaş’a hem de Sn. Ekrem İmamoğlu’na çağrı yaptı. Bu iftiralar gerçek olsaydı Sn. Meral Akşener yalnızca Sn. Mansur Yavaş’a çağrı yapardı. Bu durum bile iddianın bir safsata olduğunu göstermektedir.

Kaldı ki, kamuoyunun da bildiği üzere Sn. Meral Akşener, iki Belediye Başkanı kendisini ikna etmeye gittiğinde masaya dönme şartı olarak Sn. Mansur Yavaş ve Sn. Ekrem İmamoğlu’nun “etkili ve yetkili Cumhurbaşkanı Yardımcıları” olmaları şartını koştu. Eğer bu iftira gerçek olsaydı Sn. Meral Akşener kendisine “kazık atmış” bir kişiye etkili ve yetkili bir görev talep etmezdi.

BİRLİKTE ONLARCA MİTİNG YAPTILAR

Ayrıca Sn. Meral Akşener ve Başkanımız Sn. Mansur Yavaş birlikte onlarca miting yaptı. Bir “kazık atma” durumu söz konusu olsaydı doğal olarak bu çalışmalar da yapılamazdı.

Bizim bu tür mesnetsiz ifadelere ve dedikodu siyasetine daha fazla ayıracak vaktimiz yok. Hayal dünyasının esaretindeki kişileri muhatap alarak onlara daha fazla değer katma niyetimiz de yok. Siyaseten mikrop saçan bu anlayışın ortadan kalkması dileğiyle konuyu burada noktalıyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.