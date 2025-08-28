ABB’den tarihi dokunuş: Çıkrıkçılar Yokuşu'nda değişim başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çıkrıkçılar Yokuşu Sokağı’nda başlattığı ''Cephe İyileştirme ve Kentsel Tasarım'' projesi ile Başkent’in hafızasında önemli bir yere sahip olan Çıkrıkçılar Yokuşu’nu tarihi kimliğine yakışır bir görünüme kavuşturacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent hafızasında önemli bir yer tutan Çıkrıkçılar Yokuşu’nun geçmişiyle bağını güçlendirmek ve tarihi kimliğine yakışır bir görünüm kazandırmak amacıyla “Çıkrıkçılar Sokak Sağlıklaştırma Projesi”ni başlattı. Proje kapsamında gerçekleştirilen “Cephe İyileştirme ve Kentsel Tasarım” çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

BÜTÜNCÜL BİR SOKAK ESTETİĞİ KAZANDIRILACAK

Tarihi ve kültürel değerlere sahip çıkmayı sürdüren ABB; Çıkrıkçılar Yokuşu Sokağı’nda yer alan 5’i tescilli, 46’sı tescilsiz olmak üzere toplam 51 binada cephe iyileştirme, 3 bin 725 metrekare alanda ise kentsel tasarım uygula çalışması başlattı.

Hızla devam eden çalışmaları kapsamında; bina cepheleri tarihi doku korunarak aslına uygun şekilde güzelleştirilirken statik sorunları da çözüme kavuşturuluyor. Yapılar üzerinde sıva, boya ve cephe yenileme çalışmaları sürerken tabela düzenlemeleri ve kaldırım imalatları ile bütüncül bir sokak estetiği kazandırılması hedefleniyor.

“AMACIMIZ SADECE FİZİKSEL BİR DÖNÜŞÜM DEĞİL, BU SOKAĞIN RUHUNU YAŞATMAK”

Çıkrıkçılar Yokuşu’nun Başkent hafızasında önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan ABB Kültür ve Tabiat Dairesi Başkanlığı Uygulama Denetim Şube Müdürlüğü Yapı Denetim Şefi Hüner Yonga, “Çıkrıkçılar Yokuşu’nda sokak sağlıklaştırma çalışmalarımıza başlamış bulunuyoruz. İş kapsamında 5'i tescilli olmak üzere toplam 51 binada cephe iyileştirme ve yaklaşık 4 bin metrekarelik alanda kentsel tasarım uygulaması yapılıyor” dedi.

Proje hedeflerinin öncelikli olarak yokuşun kültürel ve mimari dokusunu korumak ve halkın kullanımına açmak olduğunu belirten Yonga, şöyle devam etti:

“Yaya öncelikli bir düzenlemeye geçiyoruz. Araç geçişlerini kontrollü hâle getirerek sokakta yürümeyi daha güvenli ve keyifli bir hâle getirmeyi amaçlıyoruz. Çıkrıkçılar Yokuşu'nda yer alan tescilli yapıların korunması ve iyileştirilmesi bizim için büyük önem taşıyor. Bu değerli yapıların cephelerini aslına uygun şekilde güzelleştiriyor, statik sorunlarını mümkün olduğunca çözüme kavuşturuyoruz. Yapılar üzerinde sıva, boya, çatı yenileme çalışmalarımızı yürütürken aynı zamanda zemin katlarda tabela düzenlemeleri ve kaldırım imalatlarımızla da bütüncül bir sokak estetiği oluşturuyoruz. Amacımız sadece fiziksel bir dönüşüm değil. Aynı zamanda Ankara'nın belleğinde önemli bir yere sahip bu sokağın ruhunu yaşatmak. Çıkrıkçılar Yokuşu'nu geçmişiyle bağını koparmadan günümüz kent yaşamına entegre ederek yeniden canlandırıyoruz. Çalışmalarımız tamamlandığında bu tarihi yokuşu Ankaralılar için hem estetik hem de işlevsel bir yaşam alanı olarak şehre kazandırmış olacağız.”