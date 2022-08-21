ABB'den yaşlı, engelli ve sosyal yardım alan vatandaşlara ücretsiz tatil

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yaşlı, engelli ve sosyal yardım alan vatandaşlara Akçakoca’daki eğitim ve dinlenme tesislerinde 7 günlük tatil imkânı sağlıyor. Sosyal Hizmetler Dairesinin düzenlediği tatil organizasyonundan faydalanan vatandaşlar Akçakoca’ya doğru yola çıkarken, Ankaralılar 5 ay süreyle daha Akçakoca’da tatil yapma imkânı bulacak.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentte yaşayan yaşlı ve engelliler ile sosyal yardımlardan faydalanan ailelere tatil imkânı sunuyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin geleneksel hâle getirdiği uygulamayla, yaz aylarında, Başkentli yaşlı ve engelli vatandaşlar, Akçakoca’daki eğitim ve dinlenme tesislerine gönderiliyor. Her şey dâhil ve ücretsiz olarak hizmet veren tatil kampları için kayıt başvuru işlemleri sürerken diğer yandan da kafileler Akçakoca’ya yola çıkmaya başladı.

TAM PANSİYON HİZMET

Yaşlı ve engelli vatandaşlar ile daha önce hiç deniz görmemiş Ankaralıların sosyal hayatlarını renklendirmeyi ve canlandırmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, tatil kampları ile vatandaşlara unutulmaz bir tatil geçirme fırsatı sunuyor.

Özel otobüslerle kamplara giden vatandaşlar, birer haftalık sürelerle hiçbir ücret ödemeden tatil yapıyor. Vatandaşlar güvenli bir ortamda eğitmenler ve uzmanlar eşliğinde yaz kamplarına katılarak, hem sosyal ve kültürel etkinliklerle dolu bir yaz geçiriyor hem de tarihi ve turistik mekânları gezme şansını yakalıyor.

BEŞ AY DAHA SÜRECEK

Ankara Büyükşehir Belediyesi önünden kalkan otobüslerle Akçakoca’ya doğru yola çıkan kafileyi uğurlamaya gelen Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu şunları söyledi:

“Ankara Büyükşehir Belediyesinin Akçakoca Sosyal Tesisleri’ni geçen hafta açtık. Yaşlı, engelli ve sosyal yardım alan vatandaşlarımızı birer hafta süreyle misafir ediyoruz. Akçakoca Tesislerimize beş ay daha süreyle misafirlerimizi götüreceğiz.”

TATİL KAFİLESİ AKÇAKOCA’YA YOLA ÇIKTI

Aileleri ile birlikte bir haftalık tatil yapma imkânı bulan Ankaralılar ise Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Mansur Yavaş’a teşekkürlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Nezahat Acar: “Çok mutlu olduk. Bizim için de çocuklar için de çok iyi oldu. Sürpriz oldu bize, çok güzel...”

-Aysel Gülabi: “Çok hoşumuza gitti. Çok iyi oldu bizim için. Çok teşekkür ederiz Mansur Başkanımıza…”

-Mehmet Fakılı: “Başkanımızdan Allah razı olsun. Bu imkânı bize tanıdığı için çok teşekkür ediyorum. Biz kendi imkânlarımızla bu tatile gidemezdik.”

-Nurcan Sezgin: “Mansur Yavaş’a çok teşekkür ediyoruz bize böyle bir imkân sağladığı için. Çocuklarımla birlikte çok mutlu gidiyoruz. İlk defa gidiyorum. Mansur Başkanımıza çok teşekkür ediyorum çocuklarım ve kendim adıma…”

Akçakoca’da bir haftalık tatil fırsatından yararlanmak isteyen Ankaralılar, Başkent 153 üzerinden başvuruda bulunabilecekleri gibi yaşlılar Yaşlı Hizmet Merkezleri’nden, engelliler Engelli Hizmet Merkezleri’nden başvurularını gerçekleştirebilir.

Sosyal yardım alan aileler ise sosyal yardım sisteminden ABB tarafından yüksek muhtaçlık durumuna göre belirleniyor.