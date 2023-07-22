ABB'den yeni nesil gençlik merkezi: Genç Akademi Kafe Sıhhiye

Öğrenci dostu projelerini bir yenisini daha ekleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sıhhiye Çok Katlı Otoparkı’nın altında bulunan alanı yeni nesil gençlik merkezine dönüştürdü. “Büyükşehir Genç Akademi Kafe Sıhhiye” adıyla hizmet veren gençlik merkezi; sessiz kütüphanesi, eğitim alanları, kafeteryası ve internet hizmetiyle Başkentteki öğrencileri bekliyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “Teknolojik ve modern bir dönüşüme imza atıyoruz” diyerek duyurduğu, “Büyükşehir Genç Akademi Kafe Sıhhiye” öğrencilerle buluşuyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ekiplerinin hayata geçirdiği Sıhhiye Çok Katlı Otoparkı Yenileme ve Kütüphane Projesi kapsamında; otoparkta başlatılan kapsamlı yenileme ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından yapının ilk katı da yeni nesil gençlik merkezine dönüştürüldü.

ÖĞRENCİLERİN YENİ DURAĞI

Cebeci ve çevresindeki üniversitelere yakın konumda bulunan akademide; öğrencilerin ihtiyacını karşılayacak sessiz kütüphane, çeşitli kursların ve eğitimlerin verileceği seminer alanları, internet hizmeti ve kafeterya yer alıyor. Başkentte bulunan tüm öğrencilerin ücretsiz şekilde, haftanın her günü yararlanabileceği akademide ayrıca uzman eğitmenler tarafından İngilizce eğitimi de verilecek.