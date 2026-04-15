ABB'den yerinde sağlık hizmeti: 25 ilçede ücretsiz sağlık taraması başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 25 ilçede başlattığı ücretsiz sağlık taramalarıyla hizmeti vatandaşın ayağına götürüyor. Uygulama kapsamında nabız, tansiyon, boy-kilo indeksi ve kan şekeri ölçümleri gibi temel sağlık kontrolleri yerinde yapılırken, tespit edilen sağlık sorunlarına göre vatandaşlar ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda başlattığı ücretsiz sağlık taraması hizmetini ilçe ilçe sürdürüyor. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında, Ankara’nın 25 ilçesinde vatandaşlara yerinde sağlık hizmeti sunuluyor.

Programın ilk etabı Abidinpaşa, Elmadağ, Çubuk, Haymana ve Kızılcahamam’da başlarken, uygulamanın tüm ilçelere yayılması hedefleniyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği hizmet kapsamında nabız, tansiyon, boy-kilo indeksi ve kan şekeri ölçümleri yapılıyor. Gerçekleştirilen taramalarda tespit edilen sağlık sorunlarına göre vatandaşlar ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor. Ayrıca talep eden vatandaşlara sigara ve diğer bağımlılık yapıcı maddeler konusunda bilgilendirme de sağlanıyor.

SİGARA BIRAKMA POLİKLİNİĞİ YOLDA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, tütün ve tütün ürünleriyle mücadele kapsamında yeni bir projeyi de hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda Belediye bünyesinde sigara bırakma polikliniği kurulması planlanıyor. Sağlık Bakanlığı desteğiyle başlatılması öngörülen projede, ilerleyen süreçte belediye personelinin de eğitim alarak sertifikalı şekilde hizmet vermesi hedefleniyor.

SAĞLIK HİZMETLERİ SAHAYA TAŞINDI

Sağlık İşleri Daire Başkanı Mümtaz Yavuz, sağlığın yalnızca hastanelerle sınırlı olmadığını belirterek, “Sağlık, şehrin sokağında, parkında ve havasında şekillenen bir yaşam biçimidir. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak sağlıklı bir şehrin ancak bilinçli ve sağlıklı bireylerle mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu vizyonla vatandaşlarımıza doğru bilgiyi yerinde ulaştırmak amacıyla etkinliklerimizi başlattık. Hedefimiz, bu hizmeti Ankara’nın 25 ilçesinin tamamına yaygınlaştırmak” dedi.

Yerinde sunulan sağlık hizmetlerinin toplumsal bağları güçlendirdiğini vurgulayan Yavuz, “Vatandaşa değer verdiğinizi hissettirip, hizmeti onların ayağına götürdüğünüzde, karşılığında büyük bir ilgi ve teveccüh görüyorsunuz. Bizim için asıl olan, halkın gönlüne dokunabilmek. Bu bilgilendirme çalışmalarını kapalı salonlara hapsetmek yerine, bizzat sahada, vatandaşımızın yanında olmayı tercih ediyoruz. Şikayetleri yerinde dinlemek ve sağlık taramalarını yaşam alanlarında gerçekleştirmek temel prensibimiz. Bu doğrultuda halkımızla iç içe olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

 

