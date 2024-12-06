ABB'den yürüyen merdiven, asansör ve engelli platform arızalarına kapsamlı inceleme

Ankara Büyükşehir Belediyesinin metro hatları ile alt ve üst geçitlerde kullanılan yürüyen merdiven, asansör ve engelli platformlarına yönelik arıza ihbarlarının artması üzerine başlattığı kapsamlı inceleme sürüyor. Araştırma sonucunda arızanın “acil durdurma butonlarını kasıtlı olarak kullanmasından kaynaklandığı” tespit edildi. Bu davranışlarda bulunan kişiler hakkında ise yasal işlem başlatılıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, metro hatları ile alt ve üst geçitlerde hizmet veren yürüyen merdiven, asansör ve engelli platformlarına yönelik arıza ihbarlarının artması üzerine başlattığı kapsamlı bir incelemeyi sürdürüyor.

Yapılan araştırmalarda, birçok arızanın kötü niyetli kişiler tarafından “acil durdurma butonlarının kasıtlı kullanımı” nedeniyle meydana geldiği tespit edildi. Bu sorumsuz davranışlara karışan kişiler hakkında yasal işlem başlatılıyor.

KENT GENELİNDE YOĞUN DENETİM VE İNCELEME

Başkent genelinde yürüyen merdiven, asansör ve engelli platformlarının düzenli bakım ve onarımını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, artan arıza ihbarlarının ardından SCADA sistemi üzerinden 24 saat izlenen alanlarda yoğun bir inceleme gerçekleştirdi. Araştırma sonuçları ise ihbarların büyük bir kısmının acil durdurma butonlarının kasıtlı ve gereksiz şekilde kullanılmasından kaynaklandığını ortaya koydu. Bu tür müdahalelerin ünitelerin arızalanmasına ve devreye alınma süreçlerinin uzamasına neden olduğu açıklandı.

SORUMLULAR YASAL İŞLEM ALTINDA

Yürüyen merdivenlerin ve asansörlerin kasıtlı olarak durdurulması hem kamu malına zarar veriyor hem de günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Bu tür davranışlara karşı ilgili kişiler hakkında yasal işlemin başlatılacağı da kamuoyuna duyurulur.

BAKIM, ONARIM VE ARIZA TAKİBİ HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde hizmet veren yürüyen merdiven, asansör ve engelli platformlarının bakım ve onarımını aksatmadan sürdürüyor. Arıza ihbarlarını hızla değerlendiren Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri, Başkent 153 ve 0534 010 19 17 numaralı hatlardan gelen bildirimlere anında müdahale ediyor.