  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. ABB'den yürüyen merdiven, asansör ve engelli platform arızalarına kapsamlı inceleme

ABB'den yürüyen merdiven, asansör ve engelli platform arızalarına kapsamlı inceleme

ABB'den yürüyen merdiven, asansör ve engelli platform arızalarına kapsamlı inceleme
Güncelleme:

Ankara Büyükşehir Belediyesinin metro hatları ile alt ve üst geçitlerde kullanılan yürüyen merdiven, asansör ve engelli platformlarına yönelik arıza ihbarlarının artması üzerine başlattığı kapsamlı inceleme sürüyor. Araştırma sonucunda arızanın “acil durdurma butonlarını kasıtlı olarak kullanmasından kaynaklandığı” tespit edildi. Bu davranışlarda bulunan kişiler hakkında ise yasal işlem başlatılıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, metro hatları ile alt ve üst geçitlerde hizmet veren yürüyen merdiven, asansör ve engelli platformlarına yönelik arıza ihbarlarının artması üzerine başlattığı kapsamlı bir incelemeyi sürdürüyor.

Yapılan araştırmalarda, birçok arızanın kötü niyetli kişiler tarafından “acil durdurma butonlarının kasıtlı kullanımı” nedeniyle meydana geldiği tespit edildi. Bu sorumsuz davranışlara karışan kişiler hakkında yasal işlem başlatılıyor.

KENT GENELİNDE YOĞUN DENETİM VE İNCELEME

Başkent genelinde yürüyen merdiven, asansör ve engelli platformlarının düzenli bakım ve onarımını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, artan arıza ihbarlarının ardından SCADA sistemi üzerinden 24 saat izlenen alanlarda yoğun bir inceleme gerçekleştirdi. Araştırma sonuçları ise ihbarların büyük bir kısmının acil durdurma butonlarının kasıtlı ve gereksiz şekilde kullanılmasından kaynaklandığını ortaya koydu. Bu tür müdahalelerin ünitelerin arızalanmasına ve devreye alınma süreçlerinin uzamasına neden olduğu açıklandı.

SORUMLULAR YASAL İŞLEM ALTINDA

Yürüyen merdivenlerin ve asansörlerin kasıtlı olarak durdurulması hem kamu malına zarar veriyor hem de günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Bu tür davranışlara karşı ilgili kişiler hakkında yasal işlemin başlatılacağı da kamuoyuna duyurulur.

BAKIM, ONARIM VE ARIZA TAKİBİ HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde hizmet veren yürüyen merdiven, asansör ve engelli platformlarının bakım ve onarımını aksatmadan sürdürüyor. Arıza ihbarlarını hızla değerlendiren Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri, Başkent 153 ve 0534 010 19 17 numaralı hatlardan gelen bildirimlere anında müdahale ediyor.

Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bahçeli şaşırtmaya devam ediyor: Bebek katili teröristbaşı Öcalan için bir çağrı daha Bahçeli şaşırtmaya devam ediyor: Bebek katili teröristbaşı Öcalan için bir çağrı daha Tarihi gün, tarihi an: Gökyüzündeki gururumuz KAAN ''bir milletin hayali''ni ateşlendi Tarihi gün, tarihi an: Gökyüzündeki gururumuz KAAN ''bir milletin hayali''ni ateşlendi 2024 yılında Dolar'a yatırım yapmanın faturası ortaya çıktı 2024 yılında Dolar'a yatırım yapmanın faturası ortaya çıktı Polisin lastiklerine ateş ederek durdurabildiği trafik magandasının savunması ''çüş'' dedirtti Polisin lastiklerine ateş ederek durdurabildiği trafik magandasının savunması ''çüş'' dedirtti İslam Memiş'ten altın fiyatları ve döviz için ezber bozan tahmin İslam Memiş'ten altın fiyatları ve döviz için ezber bozan tahmin Turizm ve otelcilik öğrencisi 3 liseli kıza stajda yaz boyu taciz! Turizm ve otelcilik öğrencisi 3 liseli kıza stajda yaz boyu taciz! Antalya'da tarihi keşif: Bin 659 yıl önce ölen Noel Baba'nın mezarı bulundu Antalya'da tarihi keşif: Bin 659 yıl önce ölen Noel Baba'nın mezarı bulundu Kadınların cezaevinde başörtülerinin kesilmesiyle ilgili 3 memur görevden uzaklaştırıldı Kadınların cezaevinde başörtülerinin kesilmesiyle ilgili 3 memur görevden uzaklaştırıldı Şeyma Subaşı şimdi de dine yöneldi... Ayetli paylaşımları olay oldu Şeyma Subaşı şimdi de dine yöneldi... Ayetli paylaşımları olay oldu Resmi Gazete'de yayımlandı: Okullardaki kılık kıyafet yönetmeliği değişti Resmi Gazete'de yayımlandı: Okullardaki kılık kıyafet yönetmeliği değişti
ROK'un Ekrem İmamoğlu'na hakaretlerinin faturası ağır oldu: İşte ödeyeceği tazminat tutarı ROK'un Ekrem İmamoğlu'na hakaretlerinin faturası ağır oldu: İşte ödeyeceği tazminat tutarı Öğrencilerin peşine takılıp geldiği okulun ''yıldızı'' oldu Öğrencilerin peşine takılıp geldiği okulun ''yıldızı'' oldu Canlı yayında ''terör örgütü'' kavgası: Ünlü anketçi yayını terk etti! Canlı yayında ''terör örgütü'' kavgası: Ünlü anketçi yayını terk etti! MasterChef'in ünlü jürisi Somer Sivrioğlu'na 5 yıl 6 ay hapis cezası MasterChef'in ünlü jürisi Somer Sivrioğlu'na 5 yıl 6 ay hapis cezası Sürpriz iddia: Devlet memurlarına ''mesai dışı'' düzenlemesi geliyor Sürpriz iddia: Devlet memurlarına ''mesai dışı'' düzenlemesi geliyor Türkiye'deki restoran sektöründe 2025'in Michelin yıldızları dağıtıldı Türkiye'deki restoran sektöründe 2025'in Michelin yıldızları dağıtıldı Suriye'nin Hama ili bir kez daha el değiştirdi Suriye'nin Hama ili bir kez daha el değiştirdi Ünlü YouTuber'ı öldürüp denize atmışlar Ünlü YouTuber'ı öldürüp denize atmışlar Simpsonslar'ın bir kehaneti daha gerçeğe dönüştü Simpsonslar'ın bir kehaneti daha gerçeğe dönüştü Narin cinayetinde 4 şüpheli için istenen cezalar belli oldu Narin cinayetinde 4 şüpheli için istenen cezalar belli oldu