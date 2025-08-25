  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. ABB'den Zafer Bayramı'na sanat dolu kutlama

ABB'den Zafer Bayramı'na sanat dolu kutlama

ABB'den Zafer Bayramı'na sanat dolu kutlama
Güncelleme:

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı bu yıl Atatürk Orman Çiftliği’nde (AOÇ) sanat ve müzikle kutlayacak. “Sonsuz Zafer: 30 Ağustos” müzikal tiyatrosu ve Can Ozan konseriyle Ankaralılar, zaferin 103. yılını unutulmaz bir atmosferde yaşayacak.

ABB, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanılan büyük zaferin 103. yılı, ABB’nin düzenlediği etkinliklerle Ankara’da sanatın ve müziğin gücüyle kutlanacak. AOÇ’nin kuruluşunun 100. yılına denk gelen anlamlı günde, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından “Ankara Kültür” çatısı altında gerçekleştirilecek program, Başkentliler’e, unutulmaz bir Zafer Bayramı coşkusu yaşatacak. 

30 AĞUSTOS’A ÖZEL MÜZİKAL VE KONSER

Kutlamalar, 30 Ağustos Cumartesi günü saat 20.00’de AOÇ Doğal Yaşam Parkı Konser Alanı’nda sahnelenecek “Sonsuz Zafer: 30 Ağustos” isimli müzikal tiyatro ile başlayacak. 70 kişilik bir ekibin sahne alacağı gösteri, Kurtuluş Mücadelesi’nin destansı ruhunu sahneye taşıyarak izleyicilere tarih dolu anlar yaşatacak.

Gösterinin hemen ardından, saat 21.00’de, sevilen sanatçı Can Ozan sahneye çıkarak Ankaralılar’a coşku dolu ve unutulmaz bir konser verecek.

ATATÜRK’ÜN ARMAĞANI AOÇ’NİN 100. YILI

Bu yılki kutlamalar, aynı zamanda Atatürk’ün emaneti AOÇ’nin kuruluşunun 100. yılına denk geliyor. ABB, düzenlediği etkinliklerle hem zaferi hem de büyük mirası onurlandıracak.

text-ad
Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Barış Alper Yılmaz'a gemileri yaktıran maaş teklifi ortaya çıktı Barış Alper Yılmaz'a gemileri yaktıran maaş teklifi ortaya çıktı İşte YKS Türkiye birincisinin tercih ettiği okul İşte YKS Türkiye birincisinin tercih ettiği okul İstanbul'da bir vatandaş otobüs bekleyen öğrenciler için öyle bir şey yaptı ki... İstanbul'da bir vatandaş otobüs bekleyen öğrenciler için öyle bir şey yaptı ki... Otoyolda 225 km saatle şov yapan Bakan Uraloğlu'na radar cezası Otoyolda 225 km saatle şov yapan Bakan Uraloğlu'na radar cezası Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan Balıkesir'deki deprem fırtınası için kritik açıklama Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan Balıkesir'deki deprem fırtınası için kritik açıklama 28 Mayıs seçimleri doğru tahmin eden 3 anket firmasının son anketlerinin ortalaması açıklandı 28 Mayıs seçimleri doğru tahmin eden 3 anket firmasının son anketlerinin ortalaması açıklandı YKS tercih sonuçları açıklandı; üniversite kayıtları başlıyor! YKS tercih sonuçları açıklandı; üniversite kayıtları başlıyor! Avukatının Minguzzi davasını devralan Sedat Peker'den ilk açıklama Avukatının Minguzzi davasını devralan Sedat Peker'den ilk açıklama İki yaşındaki kayıp kız çocuğunun cansız bedeni bulundu! İki yaşındaki kayıp kız çocuğunun cansız bedeni bulundu! Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem başlıyor Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem başlıyor
Baba ile 11 yaşındaki oğlu silahlı saldırıda öldü Baba ile 11 yaşındaki oğlu silahlı saldırıda öldü Bursa'da deprem... İstanbul'da da hissedildi! Bursa'da deprem... İstanbul'da da hissedildi! MasterChef'in Somer Şefi ile 25 yaş küçük genç sevgilisi dudak dudağa aşka geldi MasterChef'in Somer Şefi ile 25 yaş küçük genç sevgilisi dudak dudağa aşka geldi Yüsra Geyik yaz tatili pozlarıyla şov yaptı, ünlü mankenlerin ağzı açık kaldı Yüsra Geyik yaz tatili pozlarıyla şov yaptı, ünlü mankenlerin ağzı açık kaldı 78 yaşındaki emekli akademisyenin 300 yıllık tarihi evi için yaptığı herkesi şaşırttı 78 yaşındaki emekli akademisyenin 300 yıllık tarihi evi için yaptığı herkesi şaşırttı Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın neden ayrıldığı ortaya çıktı Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın neden ayrıldığı ortaya çıktı Türkiye'nin tatil başkentinde ücretsiz plaj krizi: Vatandaş ayaklandı! Türkiye'nin tatil başkentinde ücretsiz plaj krizi: Vatandaş ayaklandı! Ünlü deprem uzmanından korkutan uyarı: ''Yeraltında olağandışı bir haraketlilik var'' Ünlü deprem uzmanından korkutan uyarı: ''Yeraltında olağandışı bir haraketlilik var'' ''Hayırsız evlat'' annesini silahla vurup öldürdü! ''Hayırsız evlat'' annesini silahla vurup öldürdü! 18 maddelik skandal lise kayıt zorunluluğu listesi Türkiye'yi ayağa kaldırdı! 18 maddelik skandal lise kayıt zorunluluğu listesi Türkiye'yi ayağa kaldırdı!