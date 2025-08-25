ABB'den Zafer Bayramı'na sanat dolu kutlama

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı bu yıl Atatürk Orman Çiftliği’nde (AOÇ) sanat ve müzikle kutlayacak. “Sonsuz Zafer: 30 Ağustos” müzikal tiyatrosu ve Can Ozan konseriyle Ankaralılar, zaferin 103. yılını unutulmaz bir atmosferde yaşayacak.

ABB, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazanılan büyük zaferin 103. yılı, ABB’nin düzenlediği etkinliklerle Ankara’da sanatın ve müziğin gücüyle kutlanacak. AOÇ’nin kuruluşunun 100. yılına denk gelen anlamlı günde, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından “Ankara Kültür” çatısı altında gerçekleştirilecek program, Başkentliler’e, unutulmaz bir Zafer Bayramı coşkusu yaşatacak. 30 AĞUSTOS’A ÖZEL MÜZİKAL VE KONSER Kutlamalar, 30 Ağustos Cumartesi günü saat 20.00’de AOÇ Doğal Yaşam Parkı Konser Alanı’nda sahnelenecek “Sonsuz Zafer: 30 Ağustos” isimli müzikal tiyatro ile başlayacak. 70 kişilik bir ekibin sahne alacağı gösteri, Kurtuluş Mücadelesi’nin destansı ruhunu sahneye taşıyarak izleyicilere tarih dolu anlar yaşatacak. Gösterinin hemen ardından, saat 21.00’de, sevilen sanatçı Can Ozan sahneye çıkarak Ankaralılar’a coşku dolu ve unutulmaz bir konser verecek. ATATÜRK’ÜN ARMAĞANI AOÇ’NİN 100. YILI Bu yılki kutlamalar, aynı zamanda Atatürk’ün emaneti AOÇ’nin kuruluşunun 100. yılına denk geliyor. ABB, düzenlediği etkinliklerle hem zaferi hem de büyük mirası onurlandıracak.