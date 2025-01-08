ABB’nin başlattığı HPV aşı uygulamasında bin 800 kadına aşı yapıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) Ekim 2024’te başlattığı ücretsiz HPV aşı uygulamasında bugüne kadar bin 800 kadın ve kız çocuğuna ilk doz ücretsiz HPV aşısı yapıldı.

ABB, Ekim 2024’te başlattığı HPV aşı uygulaması ile toplum sağlığını desteklemeye devam ediyor. Sosyal destek alan 9-30 yaş arasındaki bin 800 kadın ve kız çocuğuna ilk doz ücretsiz HPV aşısı uygulandı. Projeye en fazla başvuru sırasıyla Mamak, Keçiören ve Çankaya ilçelerinden geldi. 15 yaş altı çocuklara iki doz, 15 yaş üzeri bireylere ise üç doz aşı yapılırken, aşılar Sağlık Bakanlığı’nın e-Nabız sistemi üzerinden kayıt altına alınıyor. Türkiye’de yerel yönetim düzeyinde ilk kez uygulanan ücretsiz aşı desteği, İstanbul, İzmir, Mersin ve Muğla gibi diğer belediyelerin de benzer çalışmalar başlatmasına öncülük etti. Ankara Büyükşehir Belediyesi, projeyi bir yılın sonunda değerlendirerek devamına karar verecek.



ABB Sağlık İşleri Daire Başkanı Mustafa Ünsal projeye ilişkin, “Şu ana kadar bin 800 kişiye birinci doz aşılarını yaptık. Aşı üç doz halinde uygulanıyor. 15 yaş altı çocuklarımıza iki doz aşı yapılıyor. Proje, Türkiye’de hem yerel yönetimlerde hem kamu yönetiminde bir ilk olma özelliği taşıyor. Projemiz diğer büyükşehir belediyelerine de ilham kaynağı oldu. İstanbul, İzmir, Muğla, Aydın, Mersin, Adana gibi birçok belediye ve ilçeden yetkililer buraya gelerek uygulamayı yerinde inceledi” dedi.



Ünsal, HPV aşısının ulusal aşı programına dâhil edilmesi gerektiğine vurgu yaparak, “Tip-1 diyabet sensörü ve SMA testinde olduğu gibi HPV aşısının da ulusal aşı programına dâhil edilip, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödeme kapsamına alınmasını ümit ediyoruz. İnşallah bunu da başaracağız” dedi.

“Kadınlar kanser olmayacak”

Proje, Gazi Üniversitesi iş birliğiyle yürütülüyor. Aşı uygulamaları, tıbbi kayıtlar ve yan etki takipleri büyük bir titizlikle gerçekleştiriliyor. Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Şenol, “kadınları ve kız çocuklarını kanserden koruyacak bilimsel bir başarı” olarak değerlendirdiği proje hakkında şunları söyledi:



“Kapsamlı ve güzel bir proje oldu. HPV aşısı, yüzde 95’in üzerinde etkili. Bu müthiş bir şey. Dünyada erişkinlerin yüzde 85’i 35 yaşına geldiğinde HPV ile karşılaşıyor. Dünyada her iki dakikada bir kadını kaybettiğimiz, Türkiye’de her gün 7 kadının yeni teşhis aldığı ve 3 kadının öldüğü bir kanseri yüzde 95 önleyen bir aşıyı yaptık. Dünyada 270 milyon doz uygulanmış bugüne kadar. Hiç tedirgin edici bir yan etkisi yok. Çok etkili ve emniyetli bir aşı uyguladık.”



Prof. Dr. Şenol, projeye katılanların çoğunluğunun daha önce ücretsiz olmadığı için aşı yaptıramadığını belirterek, “15 yaş altı 250 kız çocuğuna, 15 yaşın üzerinde bin 500’den fazla kişiye uyguladık. Ben buna bilimin fıtratı derim, bilmenin borcu derim. Bu benim için müthiş bir şey. Çünkü bu kadınlar kanser olmayacak, bu kız çocukları kanser olmayacak. Bunu söylerken bile tüylerim diken diken oluyor. Aşıladığımız grupta üniversite mezunları ve lise öğretiminde olanlar büyük çoğunlukta. Eğitim ve karşılıklı güven ilişkisi bence dünyaya bilimin bir armağanı olan böyle bir aşının yerini bulması için çok önemli bir gelişme. Ankara Büyükşehir Belediyesinin sosyal koruma bakımından en az güvenliği sağlamak kadar önemli bir işlev yaptığını düşünmekteyim” ifadelerini kullandı.