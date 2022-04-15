ABB'nin bilgisayar eğitimine katılan muhtarlarda mezuniyet sevinci

Sosyal sorumluluk projelerine hız kesmeden devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentli muhtarlara yönelik başlattığı teknoloji eğitimlerini tamamladı. Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı ile Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenen “bilgisayar eğitimi” kapsamında Polatlı ve Sincan’dan sonra Çubuk ve Akyurt ilçelerinde de mezuniyet sevinci yaşandı. İki aylık eğitimin ardından sertifikalarını alan toplam 50 muhtar, Çubuk Vadisi’nde fidan dikti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te merkez ve çevre ilçelerde görev yapan muhtarlara yönelik başlattığı temel bilgisayar eğitimlerini tamamladı.

Pilot bölge olarak seçilen Polatlı ve Sincan’dan sonra Çubuk ve Akyurt ilçelerinde de bilgisayar eğitimi alan muhtarlara katılım sertifikalarını Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Önder Yanmaz verdi.

İKİ AYLIK ÜCRETSİZ TEKNOLOJİ EĞİTİMİ

Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı ile Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından “Bilgisayar Bilmeyen Muhtar Kalmasın Projesi” kapsamında toplam 50 muhtara iki ay boyunca haftada iki gün ücretsiz olarak bilgisayar eğitimi verildi.

Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Önder Yanmaz, Çubuk ve Akyurt’ta düzenlenen sertifika töreninde muhtarların mezuniyet sevincine ortak olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, şöyle konuştu:

“Sosyal Belediyecilik anlayışı kapsamında başlattığımız muhtarlara teknoloji eğitimlerine ilk olarak Polatlı’da başlattık. Ardından Çubuk, Akyurt ve Sincan Yenikent’te verdiğimiz bilgisayar eğitimini de tamamladık. Yeşilin Başkentine muhtarlarla birlikte biz de katkı yapmayı istedik ve Çubuk Vadisi’nde fidan diktik. Muhtarlarımızdan gelecek yeni talepleri de değerlendirmeye devam edeceğiz.”

Bilgisayar Eğitmeni Mustafa Sandıklı bir öğrenci gibi muhtarların bilmediklerini öğrendiğini, bazı bilgilerini de pekiştirdiğini vurgulayarak, “Muhtarlarımıza temel bilgisayar programlarını, günümüzün gelişen mobil uygulamaları ile Büyükşehir’in ‘Muhtar Ankara’ ve ‘Başkent Mobil’ uygulamalarını nasıl kullanacaklarını öğretmeye çalıştık. Bu iletişimi sağlıklı sağlayabilmeleri için de kısaca uygulayacakları yolları onlara tarif ettik” dedi.

MUHTARLARDAN BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Çubuk ve Akyurt ilçelerinde bilgisayar eğitimine yoğun ilgi gösteren ve mezuniyet heyecanı yaşayan muhtarlar düşüncelerini şu sözlerle ifade etti:

-Emrah Karakuş (Çubuk Kösrelik Mahalle Muhtarı): “Bize sunulan bilgisayar eğitiminden memnun kaldık. Birçok işimizi bilgisayar üzerinden yapıyoruz. Sertifikalarımızı da aldık, emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”

-Sadık Can (Çubuk Yazır Mahalle Muhtarı ve Muhtarlar Dernek Başkanı): “Bu eğitimim ilçemize ve muhtarlarımıza çok faydası oldu. Bilmediğimiz konularda bilgi sahibi olduk. Değer görmek bizim için kıymetli.”

-Zekai Çevik (Çubuk Tahtayazı Mahalle Muhtarı): “Bilgisayar kursu başarılı geçti. Tekrarını ve daha farklı teknolojik eğitimleri almaya da hazırız. Bize bu imkânı sundukları için teşekkür ederim.”

-Fatih Keyvanoğlu (Akyurt Timurhan Mahalle Muhtarı): “Bilgisayar biliyorduk ama daha kapsamlı öğrenmek için geldik katıldık. Oldukça faydalı bir organizasyon oldu. Vatandaşlara daha rahat hizmet vermek için yararlı olacak.”

-Mehmet Yılmaz (Akyurt Uzunlar Mahallesi Muhtarı): “Bilmediklerimi öğrenme şansım oldu. Önceden bilgisayarı kullanmakta zorlanıyordum şimdi daha kolay evrak çıkarabiliyorum.”

-Burhan Karaoğlan (Akyurt Güzelhisar Mahalle Muhtarı ve Muhtarlar Dernek Başkanı): “Arkadaşların çoğu bilgisayar kullanmayı bilmiyorlardı. Bilmediklerini öğrenme imkânı buldular. Ben de bilmediklerimi öğrendim. Kursun ücretsiz verilmesi bizim için de kolaylık oldu.”

Başkentli muhtarlar sertifika töreninin ardından Çubuk Vadisi’nde fidan dikerek ‘Yeşilin Başkenti’ projesine destek verdi.