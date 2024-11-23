ABB'nin ''Dikimevi–Natoyolu Raylı Sistem Hattı'' ihalesinde 187 milyon euroluk teklif alındı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Dikimevi–Natoyolu Raylı Sistem Uzatma Hattı” projesi kapsamında 15 Ocak 2024’te gerçekleştirilen ilk ihaleyi, en düşük teklifin 575.141.666,90 Euro gibi yüksek bir tutar olması nedeniyle iptal etti. Revize edilen şartlarla 22 Kasım 2024’te yapılan ikinci ihaleye 8 firma katılırken, artan rekabet sayesinde 187 milyon Euro, yani yaklaşık 6,7 milyar Türk Lirası daha az teklif alındı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin önemli ulaşım projelerinden biri olan “A1 (Ankaray) Hattı Dikimevi–Natoyolu Raylı Sistem Uzatma Hattının İnşaat ve Elektromekanik Sistemler Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşi” ihalesinde ikinci tur tamamlandı.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Fransız Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilmesi planlanan projede, ilk ve ikinci ihaleler arasında 187 milyon Euro, Türk Lirası karşılığı 6,7 milyar Türk Lirası daha az teklif alındı.

İLK İHALEDE YÜKSEK TEKLİFLER GELMİŞTİ

15 Ocak 2024 tarihinde yapılan ilk ihalede ön yeterlilik alan 9 firmadan yalnızca 5 tanesi teklif vermişti. İlk ihalenin en düşük teklifi Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ’den 575.141.666,90 Euro olarak gelmişti. Diğer teklifler ise şu şekildeydi:

•Makyol İnşaat Sanayi ve Turizm Ticaret AŞ: 579.257.958 Euro

•Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt AŞ: 579.767.006 Euro

•Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ: 594.000.000 Euro

•Rönesans Medikal Taahhüt İnşaat AŞ: 605.444.485 Euro

REVİZE EDİLEN ŞARTLARLA İKİNCİ İHALE DAHA REKABETÇİ OLDU

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ilk ihalede gelen yüksek teklifler sonrası kamu yararını gözeterek şartlarda değişiklikler yaptı. Yapılan değişikliklere göre, yaklaşık maliyet güncellendi, katılım şartları yeniden belirlendi, iş ortaklığına imkân tanındı, sözleşme para birimi Türk lirasına çevrildi ve fiyat farkı verilmesine yönelik düzenlemeler yapıldı. Bu değişikliklerin ardından 22 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilen ikinci ihalede, Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt AŞ en uygun teklifi 387.850.699,60 Euro ile sundu. İkinci ihalede yer alan diğer teklifler ise şöyle:

* Makyol AŞ-Özkar AŞ Ortak Girişimi: 701.310.108,11 Euro

* Doğuş İnşaat ve Ticaret AŞ: 461.895.217,92 Euro

* Nurol İnşaat ve Ticaret AŞ: 508.831.834,36 Euro

* Rail Vicas Nigam Limited: 541.542.260,95 Euro

* Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ: 507.384.896,20 Euro

* Aga İnş. İş-Özgün İnsaat Ortaklığı: 547.971.454,42 Euro

* Dillingham İnşaat: 490.318.501,48 Euro

İKİ İHALE ARASINDAKİ FARK 187.290.967,30 EURO

10 ay arayla gerçekleştirilen iki ihale arasındaki en düşük teklifler arasındaki fark 187.290.967,30 Euro, yani yaklaşık 6,7 milyar Türk Lirası oldu. Alınan teklifler ihale komisyonu tarafından değerlendirilecek ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın uygun görüşü alındıktan sonra firmalara resmi bildirim yapılacak ve sözleşme aşamasına gelinecek. Sözleşmenin imzalanabilmesi halinde 6.7 milyar tasarruf sağlanması hedefleniyor.

7,46 KİLOMETRELİK YERALTI RAYLI SİSTEM HATTI

Proje kapsamında, yaklaşık 7,46 kilometrelik yeraltı raylı sistem hattı ve 8 istasyon yapılması planlanıyor. Peron uzunlukları 90 metre olacak şekilde planlanan hattın tamamlanma süresi 3 buçuk yıl olarak öngörülüyor.