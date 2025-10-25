ABB'nin HPV Aşı Uygulaması Projesi'nde 4 bin 875 doz ücretsiz yapıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) yürüttüğü “HPV Aşı Uygulaması Projesi” kapsamında bugüne kadar 3 bin 269 kişiye toplam 4 bin 875 doz ücretsiz HPV aşısı yapıldı. 9-30 yaş arasındaki sosyal destek alan kadın ve kız çocuklarının HPV’ye karşı korunması amacıyla başlatılan projede ABB, 5 bin doz aşı hedefi için yeni başvuruları almaya başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplumun Human Papilloma Virüsü’ne (HPV) karşı korunması hedefiyle Türkiye’de bu kapsamda ilk kez yerel yönetimler eliyle bir halk sağlığı girişimi başlattı. ABB’nin sosyal belediyecilik anlayışı ve Gazi Üniversitesi’nin bilimsel desteğiyle yürütülen “HPV Aşı Uygulaması Projesi” ile 9-30 yaş arasındaki sosyal yardım alan kadın ve kız çocuklarına ücretsiz HPV aşısı uygulandı.

Ekim 2024 itibarıyla başlatılan uygulama kapsamında bugüne kadar 3 bin 269 kişiye toplam 4 bin 875 doz HPV aşısı yapıldı. Kısa sürede geniş bir katılıma ulaşan projede 1843 kişi birinci dozunu, 1715 kişi ikinci dozunu, 1317 kişi üçüncü dozunu tamamladı.

ABB, 5 bin doz aşı uygulaması hedefi içinse yeni başvuruları “http://forms.ankara.bel.tr/ hpv-asi-uygulamasi” adresi üzerinden almaya başladı.

İLHAM VEREN KAMU YÖNETİMİ PROJE ÖDÜLÜ

“Sağlıkta Eşitlik ve Güvence Programı” alt başlığıyla KalDer “İlham Veren Kamu Yönetimi Proje Ödülü”ne layık görülen proje, sadece yerel değil, ulusal ölçekte de örnek bir halk sağlığı modeli olarak kabul edildi. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Şenol, HPV’nin hem kadın hem erkek sağlığı için büyük bir tehdit olduğunu vurgulayarak, “HPV, kadın kanserlerinin başında gelen rahim ağzı kanserine yol açan önemli bir hastalık etkenidir. Ama sadece bununla sınırlı değil; ağız-boğaz kanserlerinin de dörtte bir kadarının sorumlusu olduğunu biliyoruz. Yerkürede insanın en çok karşılaştığı virüstür ve insanlar yaşamları boyunca bu virüsle yüzde 80-85 karşılaşmaktadır. Ve bu karşılaşmaların yaklaşık yarısı da en çok 15-25 yaş arasında pik yapmaktadır” dedi.

Şenol, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Gazi Üniversitesi Hastanesi iş birliğiyle yürütülen aşılama programını “örnek bir sosyal sorumluluk projesi” olarak nitelendirerek şunları söyledi:

“Proje kapsamında aşıladığımız kadınlarda kanseri önledik, bu müthiş bir şey. Bilim dediğimiz şey tam olarak toplum ve bireyin sağlığını koruyan ve önceleyen; tıp disiplini açısından ele alırsak bizim gibi kalabalık, nüfusu dağınık, tanı ve tedavi merkezlerine erişim sorunu yaşayan ülkelerde en önemli halk sağlığı önlemidir. Bu anlamda çok önemli bir proje. Bir belediyenin kapsayıcılığında muhakkak bulunması gereken bir sosyal sorumluluk projesi. Ayrıca kadınları gözeten, sağlığını önemseyen ve kadın sağlığını koruduğumuzda toplum sağlığını nasıl koruyacağımızı bize anlatan çok güzel bir proje.”

ÖRNEK BİR SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

HPV’ye bağlı kanserlerin özellikle 15-45 yaş arasında görüldüğünü belirten Şenol, “Her gün üç kadın bu hastalıktan ölüyor. İlla ki ölmek ve ileri evresinde olmak değil kastımız. En üretken çağı, en fonksiyonel yaşamının dönemi ve bu dönemde erken tanı alsa bile yapılan işlemler nedeniyle pek çok psikolojik, fizyolojik ve fiziksel kapasite sorunu ve kaybına yol açan bir sürece geçmiş oluyor. Ve biz bu aşıyla şunu söyleyebiliyoruz; ‘Siz kanser olmayacaksınız.’ Ne kadar önemli bir not değil mi? Herhâlde bilimin ve aklın varmak isteyeceği son nokta burasıdır diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Şenol, Ankara’daki uygulamanın başka belediyelere de örnek olduğunu belirterek, “Pek çok belediyeye de bunu verdik ve onlar da yapıyorlar. Ama dilerim ki Türkiye bunu toptan halletmiş olsun” dedi.

KANSER TARAMALARINDA ÜCRETSİZ DÖNEM

ABB Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ayrıca halk sağlığının korunması ve erken tanının teşviki amacıyla yeni bir tarama programını da hayata geçirdi. Kadın sağlığının güçlendirilmesi ve kanser farkındalığının artırılması hedefiyle, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) iş birliğiyle rahim ağzı, meme ve kolon kanseri taramaları başlatıldı. Bu kapsamda, belediye bünyesindeki Kadın Lokali üyeleri ve belediye çalışanları, ücretsiz kanser taramalarından yararlanabiliyor.