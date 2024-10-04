ABB'nin kantin desteği devam ediyor: 17 bin 132 ilkokul öğrencisi yararlandı

Ankara Büyükşehir Belediyesinin sosyal yardım alan ailelerin ilkokula giden çocuklarına yönelik 2022 yılında hayata geçirdiği kantin desteği projesi devam ediyor. Pilot bölge olarak seçilen Altındağ ve Mamak’tan sonra bu sene Sincan İlçesinin de eklendiği proje kapsamında, 17 bin 132 ilkokul öğrencisinin ailelerinin Başkent Kart’larına sadece okul kantinlerinde geçerli olan 1100 TL toplamda 18 milyon 845 bin 200 TL’lik destek gerçekleşti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye’de ilk kez 2022 yılında hayata geçirilen kantin desteği projesi devam ediyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, ilkokul çağındaki çocukların beslenme sorunlarının eğitim hayatlarını etkilememesi ve yaşıtlarıyla eşit koşullarda gelişimlerini tamamlamaları amacıyla çocuk başına 1100 TL destek tutarını ailelerin Başkent Kartı’na yükledi.

TOPLAM 18 MİLYON 845 BİN TL’Yİ AŞAN ÖDEME YAPILDI

Ankara Büyükşehir Belediyesinden sosyal destek alan 13 bin 962 ailenin ilkokul düzeyinde eğitim gören 17 bin 132 çocuğu için çocuk başına 1100 TL olmak üzere toplamda 18 milyon 845 bin 200 TL’lik destek yapıldı. Son olarak Ekim ayında yapılan ödeme ile birlikte toplam 13.kez ödeme gerçekleşti.

PROJEYE SİNCAN İLÇESİ DE EKLENDİ

Altındağ ve Mamak ilçelerinde pilot uygulama olarak başlatılan kantin desteği projesine bu yıl Sincan ilçesi de eklendi.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Önder Yanmaz, devam eden kantin desteği projesiyle ilgili, “Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımızca kantin desteği hizmetimizi 2 yıldır devam ettiriyoruz. Belediyemizden destek alan yaklaşık 14 bin ailemizin ilkokul düzeyinde eğitim gören 17 bine yakın çocuğu için çocuk başı 1100 TL kantin fişlerini kantincilerimize dağıtıyor, çocuklarımızdan eğitim fırsatı yakalamaları, diğer çocuklardan farklı olmamaları adına bu hizmetimizi sürdürüyoruz. Bu hizmetimiz Türkiye’de ilk defa belediyemiz tarafından sunulmuş, Altındağ ve Mamak ilçelerimizde 2 senedir pilot bölge olarak uygulanmış bu senede Sincan ilçemizi ekleyerek hizmetimizi devam ettiriyoruz. Tüm öğrencilerimize başarılar dilerim” diye konuştu.

Kantin İşletmecisi Taner Güler de kantin desteğinden memnun olduklarını belirterek, “Kantin desteği hem bize hem de çocuklarımıza yararı oldu. Müthiş derecede bir ilgi alaka var. Bu sene fiyatların yükselmesinden dolayı çocuklar artık çok rahat alışveriş yapıyor. Alamadığı hiçbir şey yok. Her şeylerini alabiliyorlar. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun çok güzel bir şey yaptılar” dedi.