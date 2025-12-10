ABB'nin kırsal kalkınma destekleri sürüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek ve hayvan yetiştiricilerinin üretim maliyetlerini azaltmak amacıyla desteklerini sürdürüyor.

Kırsal kalkınma projeleriyle Türkiye’ye örnek olan Ankara Büyükşehir Belediyesi, manda yetiştiricilerine ücretsiz kaba yem ve arpa desteğinde bulundu. Gölbaşı ATA Çiftliği’nde yetiştirilip hasat edilen macar fiği, arpa ve buğday karışımlarından balya hâline getirilen 34,5 ton kaba yem ve hayvan yemi olarak kullanılan 23 ton arpa; 25 ilçedeki toplam 92 yetiştiriciye yüzde yüz hibe ile ulaştırıldı.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından geçmiş yıllarda başlatılan kaba yem ve yemlik arpa desteği bu yıl da gerçekleştirildi.

ATA Çiftliği’nde üretilen kaba yem ve yemlik arpa hasat edilerek manda yetiştiricilerine yüzde yüz hibe ile ulaştırıldı. Toplam 25 ilçede 92 manda yetiştiricisine 34,5 ton (1380 balya) kaba yem ve 23 ton (460 torba) yemlik arpa dağıtımı çiftçinin yüzünü güldürdü.

YÜZDE YÜZ HİBE İLE ÜRETİCİ DESTEKLENİYOR

Yerli üreticilere yönelik destekleri çeşitlendirerek sürdüreceklerini dile getiren ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Hayvancılık Şube Müdürü Hasan Karakuş, dağıtımlarla ilgili olarak şu bilgileri verdi:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Gölbaşı ATA Çiftliği’nde yetiştirilen kaba yemler yetiştiricilerimizle buluştu. Tritikale, macar fiği, arpa ve buğday karışımlarını balya hâline getiriyoruz, kaba yem olarak yetiştiricilerimize dağıtıyoruz. Buna ilave olarak torbalanmış hayvan yemi olarak kullanılacak arpaları da yetiştiricilerimizle buluşturduk. Bu proje kapsamında kaba yem ve torbalanmış arpalar Ankara’daki 25 ilçede manda yetiştiriciliği yapan vatandaşlara dağıtıldı. Kırsal Hizmetler’in daha önce kullanmış olduğu KIRBİS üzerinden başvuru yapan toplam 92 yetiştiriciye kaba yem ve arpalarımızı yüzde yüz hibeli olarak dağıttık.”

ÜRETİCİLERDEN BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

hayvan yetiştiriciliği yapan üreticiler, Büyükşehir’in destekleri sayesinde ayakta kaldıklarını ifade ederken, yem desteğinden duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

-Mustafa Baydar: “Verilen tüm destekler için teşekkür ederim. 12 tane camızım var. Süt üretiyoruz. Sağması zor, bakımı zor. Yem almakta ekonomik olarak zorlanıyoruz. Camız sütü çocukların gelişimi için çok önemli. Camız üretimini artırmamız gerekiyor. Yem desteği bize çok fayda sağladı, bir nebze de olsa rahatlattı.”

-Bayram Özdemir: “Çiftçilere verilen destekten dolayı teşekkür ediyorum Büyükşehir’e. 5 tane mandam var, yem desteği bizi rahatlattı.”

-İsa Doğanay: “Bizim için büyük bir nimet bu yem desteği. Kendi çabalarımızla camızlara bakıyoruz. Eşimle beraber hayvancılık işi yapıyoruz. 45 mandam var. Manda olarak ilk kez destek aldım. Büyükşehir’in nohut, mazot, tohum gibi verdiği desteklerden de yararlandım. Bana bayağı faydası oluyor. Mandacılık bir sevda. Hepsini kendim yetiştirdim. Ankara’da mandacılık diğer illere göre az. Büyükşehir’in destekleri sayesinde biz yok olmaya başlayan camız üretimini yaşatmaya ve ilerletmeye çalışıyoruz.”