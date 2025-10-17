ABB'nin ''Mahallede Tiyatro Var'' projesi Keçiören'de ''perde'' dedi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Mahallede Tiyatro Var!” projesiyle kültür ve sanatı toplumun her kesimine ulaştıracak ve yeni yetenekleri de sahneyle buluşturacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), toplumun her kesimini kültür ve sanatla buluşturmayı amaçlayan “Mahallede Tiyatro Var!” projesini Keçiören’den başlattı. ABB Şehir Tiyatroları’nın profesyonel oyuncularından eğitim alan Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi ekibi, “Hoş Geldin Azizim” adlı oyunla ilk kez sahne deneyimi yaşadı. Proje kapsamındaki bir sonraki oyun, Beypazarı Aile Yaşam Merkezi ekibi tarafından sahnelenecek.

ABB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ile Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen projenin ilk gösterimi Keçiören’de gerçekleştirildi. Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi’nin gönüllü tiyatro ekibi, ABB Şehir Tiyatroları’nın profesyonel oyuncularından aldıkları eğitimlerin ardından “Hoş Geldin Azizim” adlı oyunla seyirci karşısına çıktı.

Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkez’inde ücretsiz olarak sahnelenen ve Neşe Karataş Erdil tarafından usta yazar Aziz Nesin’in öykülerinden uyarlanan oyunun yönetmenliğini Burçin Tarhan, sanat direktörlüğünü Ali Sağ üstlendi. Kemal Günüç’ün müziklerini hazırladığı oyun, seyircilerden tam not aldı.

BİR SONRAKİ GÖSTERİM BEYPAZARI’NDA

Proje kapsamındaki bir sonraki gösterim 24 Ekim’de Beypazarı Aile Yaşam Merkezi ekibi tarafından gerçekleştirilecek. Kuşcağız ve Beypazarı Aile Yaşam Merkezi ekiplerinin performanslarının ardından ABB Şehir Tiyatroları “Mahallede Tiyatro Var!” projesini tüm ilçe ve mahallere taşımayı hedefliyor.

BALKAN: “BÜTÜN MAHALLE BURADA”

ABB Genel Sanat Koordinatörü Arzu Balkan, projenin heyecan verici olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Mahallenin tiyatrosunu izlemek için Yunus Emre Kültür Merkezi’ne geldik. Provalarını izledim, çok güzeldi. Şimdi gerçeğini izlemek ayrı bir heyecanlı. Bayağı seyirci var, bütün mahalle burada. Projemiz ilerleyen zamanlarda başka mahallelerde devam edecek. Bunun çok büyük bir ihtiyaç olduğunu gördük. Umarım çok fazla hayata dokunuruz ve tiyatroyla birçok insanı, birçok mahalleliyi kavuştururuz.”

SAĞ: “HAYALLERİN GERÇEKLEŞMESİNE OLANAK SAĞLIYORUZ”

ABB Şehir Tiyatroları Oyuncusu Ali Sağ ise projenin uzun süredir hayalini kurduklarını belirterek, “Oyuncuların bir hayali vardı, bizim de hayalimiz vardı bu hayaller birliği örtüştü. Bu soyut hayal somuta dönüştü. Bugün artık seyirci karşısına çıkıyoruz. Amacımız tiyatroyu derinleşmekten çok biraz da genişletmeye ve yaymaya, tiyatroyla haşır neşir olamayan, eskiden hayali olan ama bir türlü sahneye çıkma fırsatı olmayan arkadaşların hayallerine bir olanak sağlamak istiyoruz. Daha sonra diğer mahallelerde ve semtlerde bu projeyi yaygınlaştıracağız” ifadelerini kullandı.

SANATSEVERLERDEN ABB’YE TEŞEKKÜR

Sahneye çıkan gönüllü oyuncular, “Mahallede Tiyatro Var!” projesiyle hayallerini gerçekleştirdiklerini belirterek Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne şu sözlerle teşekkür etti:

-Melike Su Satılmışoğlu: “Tiyatro denilince zaten akla Ankara geliyor. Öncellikle bu projede bize yer verdiği için, bize destek olduğu için, sahneye gelmemize vesile olduğu için Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ve sevgili hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Provalarımız çok güzel geçti. Okuma provaları ile birlikte sahne önü, sahne arkası olacak şekilde hocalarımızla keyifli derslerimiz oldu. Her konuda zaten bilgileriyle, destekleriyle bizlere yardımcı oldular. Bugün hem aile yaşam merkezindeki kadınlarla hem öğrenci arkadaşlarımızla ortaklaşa çok güzel bir oyun çıkardığımızı düşünüyorum.”

-Nehir Nur Çalışkan: “Tiyatro yaparken aslında kendimi çok rahat hissediyorum ve çok mutluyum. Burada herkes farklı yaşlarda, büyüklerimiz var, küçüklerimiz var. Hepimiz birbirimize bir şeyler kattık. Ankara Büyükşehir Belediye’mize çok teşekkür ederiz.”

-İbrahim Umur Selçuk: “Başta Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ve bu projede emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarak başlamak istiyorum. 7’den 70’e Ankara seyircisine layık olmak için ağustos ayında bir yola çıktık. Bugün taçlandırmaya çalışacağız. Umarım değerli Ankara halkına ve seyircisine layık olabiliriz.”