ABB'nin öğrencilere sıcak yemek ikramı 5 noktada devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine günlük olarak 4 çeşit sıcak yemek ikramında bulunmaya devam ediyor. Yemek ikramının yapıldığı noktalarının sayısı ODTÜ’nün de eklenmesiyle 5’e çıktı.

‘Öğrenci dostu’ kent hedefiyle uygulamalarına hız kesmeden devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkente üniversite okumaya gelen gençlere destek olmaya devam ediyor.

Daha önce üniversite öğrencilerine çorba dağıtımı yapan Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, ekim ayından beri de “4 Çeşit Sıcak Yemek” ikramında bulunuyor.

Gazi Üniversitesi ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi Beşevler yerleşkeleri ile Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa ve Çubuk KYK yerleşkeleri olmak üzere 4 noktada başlayan sıcak yemek ikramı, ODTÜ’nün de eklenmesiyle 5 noktaya ulaştı. Hafta içi günlük 2 bin, hafta sonu ise günlük 300 adet tabldot yemek ABB tarafından öğrencilere ulaştırılıyor.

Belpa Mutfak’ta özenle hazırlanan yemekler Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından hafta içi her gün 14.30 ile 17.30 saatleri arasında Gazi Üniversitesi ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi Beşevler yerleşkeleri ile Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa ve Çubuk KYK yerleşkelerinde, hafta sonu ise 13.00 ile 16.00 saatleri arasında ODTÜ A4 Girişi’nde üniversitelilere ikram ediliyor.

ÖĞRENCİLER, YEMEKLERİ KALİTELİ VE LEZZETLİ BULUYOR

Ekonomik kriz nedeniyle zorlandıklarını ve yemek desteğinin bütçelerine katkı sağladığını belirten üniversite öğrencileri, şunları söyledi:

-Ahmet Efkan Giritli: “Açıldığı ilk haftadan beri buradan yemek yiyorum. Cumartesi ve pazar yemek dağıtımı bizim için büyük bir fırsat. Çünkü kendi okulumuzun yemekhanesinde yemek verilmediği için bu şekilde ücretsiz yemek fırsatı bizim için çok yararlı oluyor. O hafta sonu yemeğe ayırdığımız bütçeyi de diğer kaynaklara ayırabiliyoruz.”

-Emre Yılmaz: “Gerçekten bizim için güzel bir imkân oldu. Hafta sonu yemekhane kapalı olunca en azından bir öğün yemek ihtiyacımızı ücretsiz bir şekilde karşılayabiliyoruz. Yemekler gayet kaliteli ve lezzetli teşekkür ediyoruz.”

-Eda Naz Işık: “Ekonominin bu kadar zor olduğu bir dönemdeyken biz öğrenciler olarak çok zorlanıyoruz. Bu yemek uygulamasından çok memnunum.”

-Burak Erdem: “Hafta sonları yemek bulmakta zorlanıyorum. Yemek fiyatları aşırı pahalı. Ücretsiz yemek dağıtılması bizim için büyük şans oldu.”

-Deniz Günay: “Ekonomik olarak zor dönemlerden geçiyoruz. Okula 80 kilo ile başlayıp 60 kiloya düşen arkadaşlarım var. Bu şekilde öğrencilere yardımcı olmak çok önemli. Büyükşehire ve çalışanlarına çok teşekkür ederiz.”

-Ece Nur Işık: “Hafta sonları yemeğimi buradan yiyorum. Arkadaşlarımla toplanıp geldik. Bu beklediğimiz ve istediğimiz bir hizmetti çok teşekkür ediyoruz.”

-İlker Açıkgöz: “Yemekler çok güzel. Memnunuz. Saati de çok uygun oluyor, dersten çıktığımızda hemen alıyoruz. Eve aç gitmemiş oluyoruz. Teşekkür ederiz.”

-Buğra Gül: “Ben çok beğendim bu uygulamayı. Karnımız tok oluyor. Dışarıda bu yemekleri yemek istesek çok fazla para harcıyoruz. O yüzden bu uygulama için çok teşekkür ederiz.”

-Hasan Galip Çelik: “Gayet güzel bir uygulama. Okuldaki yemek çoğu zaman yetmiyor, derslerimizin bazen çok uzun sürüyor. Acıkıyoruz tekrardan, bu yemeklerde bize ara öğün gibi oluyor. Dışarıdan bir yemek en az 40 TL. KYK yetmiyor buna da. Çok teşekkür ederiz.”

-Buğra Altay: ‘‘Büyükşehir Belediyesinin dağıttığı yemek sayesinde hem acıkmıyorum hem de param cebimde kalmış oluyor.’’