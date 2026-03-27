  ABB'nin örnek projesi HPV aşı uygulaması devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin birçok yerel yönetime örnek projelerinden “HPV Aşı Uygulaması”nda yeni dönem başvuruları başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, birçok yerel yönetime örnek olan “HPV Aşı Uygulaması”nı bu yıl da sürdürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gazi Üniversitesi iş birliğiyle yürüttüğü proje ile Başkentlilerin koruyucu sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmaya devam ediyor.

Human Papilloma Virüsü’ne (HPV) karşı toplumun korunmasını amaçlayan uygulama, yerel yönetim düzeyinde hayata geçirilen örnek halk sağlığı projeleri arasında yer alıyor.

BUGÜNE KADAR TAM 5 BİN HPV AŞISI BAŞKENTLİLERLE BULUŞTU

ABB, 2024 yılının Ekim ayında başlayan uygulama kapsamında; bugüne kadar 5 bin doz aşıyla Başkentli kadınların hayatına dokundu. Proje çerçevesinde ayrıca 0-15 yaş arası kız çocuklarına 617 doz aşı uygulaması gerçekleştirildi.

Proje kapsamında uygulanan 9’lu HPV aşısı; HPV’nin 9 farklı alt tipine karşı koruma sağlayarak rahim ağzı kanseri ve ilişkili hastalıkların önlenmesinde yüksek etkinlik sunuyor.

YENİ BAŞVURU DÖNEMİ BAŞLADI

Uygulamadan; belediyeden sosyal yardım alan 9-30 yaş arasındaki kadınlar ve kız çocukları yararlanabiliyor.

30 Nisan 2026 tarihine kadar başvuruların alınacağı uygulamaya; https://forms.ankara.bel.tr/ hpv-asi-uygulamasi adresi üzerinden başvuru yapılabiliyor.

TÜRKİYE’YE ÖRNEK MODEL

Koruyucu sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmayı hedefleyen HPV Aşı Uygulaması, yerel yönetimlerin halk sağlığı alanında üstlenebileceği rolü gösteren güçlü bir model olarak öne çıkıyor.

“Sağlıkta Eşitlik ve Güvence Programı” başlığıyla yürütülen proje, KalDer tarafından “İlham Veren Kamu Yönetimi Proje Ödülü”ne layık görülerek ulusal ölçekte de örnek uygulamalar arasında gösterildi.

