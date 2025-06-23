ABB'nin parklarında renkli yaz akşamları

Başkentlileri kültür-sanat etkinlikleriyle buluşturan Ankara Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yaz akşamlarında keyifli vakit geçirmesi için birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ‘Ankara Kültür’ çatısı altında düzenlediği ve bu yıl ilk kez gerçekleştirilen “Graffiti Fest-Style of Anatolia” festivalinde sokak sanatı meraklıları bir araya geldi. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden ve Avrupa’dan katılan 21 graffiti sanatçısı, 2 gün boyunca Batıkent Metro duvarına çizdikleri resimlerle görsel bir şölen sundu. Ankara’nın simgesi dolmuşlar, “EV Ankara” kürasyonuyla kültür taşıyıcısı oluyor. Ankara’nın ruhunu taşıyan dolmuşlar, bu kez kültürü taşıyan performanslara kucak açıyor. Modifiye edilen dolmuşlar, Başkent’teki parklarda lokal müzik gruplarını 17.30-20.00 saatleri arasında ağırlıyor. Her akşam farklı parkta sahnelenen tek kişilik bir anlatı olan “Yıldız” karakteri, Mine Nur Şen’in ödüllü oyunculuğuyla ‘kalabalık bir evden kaçıp bir parka sığınan kuşun gözünden büyümeyi, kaybolmayı ve kendini bulmayı’ anlatıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ‘Ankara Kültür’ çatısı altında düzenlediği ve bu yıl ilk kez gerçekleştirilen “Graffiti Fest-Style of Anatolia” festivalinde sokak sanatı meraklıları bir araya geldi. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden ve Avrupa’dan katılan 21 graffiti sanatçısı, 2 gün boyunca Batıkent Metro duvarına çizdikleri resimlerle görsel bir şölen sundu. Türkiye ve Avrupa’dan gelen graffiti sanatçıları, duvar boyama performansını festival boyunca canlı olarak sergiledi. Açık Hava Atölyesi ile katılımcılar, sanatçıların yaratım sürecini gözlemleyebilme imkânı buldu. Yerel ve uluslararası sanatçılar, kültürel bir buluşma ortamı sağlayarak Ankara sokaklarına kalıcı izler ve anılar bıraktı. Düzenlenen festival ile; yerli ve yabancı sanatçıları bir araya getirerek kültürel etkileşimin sağlanması, Ankara’nın sokaklarına uzun süre kalıcı, görsel anlamda güçlü eserler kazandırılması, kamusal alanda sanatın görünürlüğünün artırılması ve genç sanatçıların desteklenmesi amaçlanıyor.

BAŞKENT PARKLARI SANAT DOLU ETKİNLİKLERLE DOLUP TAŞIYOR

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ayça Yusufoğlu Köroğlu, “Bu yaz Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak parklardayız, aslında kamusal alanlardayız. Geçtiğimiz hafta Botanik‘te, Seğmenler‘de, 30 Ağustos Zafer Parkı’nda, Kurtuluş Parkı’nda ve birçok parkta başlattığımız “Dolmuş Sahne” etkinliklerimi, hemen akabinde tek kişilik tiyatro oyunlarımız, açık hava tiyatro gösterilerimiz büyük ilgi gördü. Bugün de burada 2 günlük bir ‘Uluslararası Graffiti Festivali’ gerçekleştiriyoruz. 8’i uluslararası olmak üzere toplam 21 genç graffiti sanatçısı ile birlikte iki gün boyunca Batıkent Metro çıkışı alanında buluştuk. Bizim amacımız kültür ve sanatla Ankaralıların yaşam kalitelerini daha da yukarıya çekmek. Bununla ilgili yaz akşamları için bütün yaz takvimini ve geniş bir ajanda ile çalışıyoruz. Dolmuş Sahne’nin hemen ardından “Yıldız Oyunu”muzu oynuyoruz. Tek kişilik bir oyun ve Afife ödülünü almış Zorlu PSM’de de gösterimi yapılan çok güzel bir oyun. Onu da yine yaz akşamları vatandaşlar parklarda izleyebilirler” dedi.

ANKARA’NIN SİMGESİ DOLMUŞLARI KÜLTÜR TAŞIYICISI OLUYOR

“Dolmuş Sahne” projesi kapsamında Ankara dolmuşları bu kez Başkent parklarında sahneye dönüşüyor. Ankara’nın ruhunu taşıyan dolmuşlar, kültürü taşıyan performanslara kucak açıyor. Modifiye edilen dolmuşlar, Başkent’teki parklarda lokal müzik gruplarını 17.30-20.00 saatleri arasında ağırlıyor. Farklı müzik türlerinde üretim yapan bağımsız müzisyenler, bu sahnelerde izleyiciyle buluşuyor. Kültürün herkesin hakkı olduğuna inanan Ankara Kültür, Başkentlileri yaz boyunca ücretsiz sahne performanslarıyla buluşturuyor. Dolmuş Sahne’de, 22 Haziran- Göksu Parkı-Retro Queen ile 28 Haziran- Ankara Kalesi-MisucmakerandFriendz müzik grubu sahne alacak.

ALTI FARKLI PARKTA, DOĞANIN İÇİNDE BİR TİYATRO: “YILDIZ”

Kentin simge parkları bu yaz tiyatro sahnesine dönüşüyor. Etkinlikler; Ankara’nın kamusal alanlarında, sanatı herkes için ulaşılabilir ve gündelik hayatın bir parçası kılmayı hedefliyor. Her akşam sahnelenen tek kişilik bir anlatı olan “Yıldız” karakteri, Mine Nur Şen’in ödüllü oyunculuğuyla ‘kalabalık bir evden kaçıp bir parka sığınan kuşun gözünden büyümeyi, kaybolmayı ve kendini bulmayı’ anlatıyor. Sıcak yaz akşamlarında altı farklı parkta sergilenen oyun, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

GRAFFİTİ SANATÇILARINDAN BÜYÜKŞEHİRE TEŞEKKÜR

Metro duvarını rengarenk resimlerle döşeyen graffiti sanatçıları, düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

-Stak: “Bugün Style of Anatolia isminde Anadolu’nun Stili bir organizasyon yapıyoruz. Burada birkaç farklı ülkeden, birçok şehirden sanatçılarımız var, hepsini Ankara’ya gelip Ankara’da bir beraber kompozisyon oluşturarak duvar tasarımı grafitiler icra etmeye çalışıyoruz. Ankara’nın temasında yer alan Ankara keçisi, kedisi gibi bu tarz unsurlarının da içinde yer aldığı çalışmalar yapıyoruz. Bu iş için Belediye’nin birçok birimiyle çalıştık. Metro duvarına yapmamızın amacı da metronun graffiti için sembol bir yapı olması. 1960’larda metrolara yapılmaya başlanmıştı, çok ilgi görüyordu. Bu duvarı Büyükşehir’den rica ettik onlar da izin verdiler, şimdi bu şekilde boyama yaptık. Büyükşehir’e teşekkür ediyoruz.”

-Şevval Beydiri: “Garffiti Uzun zamandır ilgi duyduğum bir daldı, küçüklüğümden beri. Daha yaratıcı geliyor bana diğer sanat türlerinden. Tabii ki kendine göre zorlukları var. Duvar boyamak herkesin harcı değil. Ailem bu konularda destek oluyor bana. Şu an YKS sınavından çıkıp geldim buraya sınav hediyesi olarak getirdiler.”