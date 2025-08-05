ABB'nin Pozitif Ergen Müdahale Gelişim Programı'na katılan çocuklar sertifikalarını aldı

ABB, “insan odaklı” hizmet anlayışıyla yürüttüğü çalışmalarda, geleceğin yetişkinleri olacak çocukları da unutmuyor. Ön ergenlik dönemindeki çocukların sosyal ve duygusal gelişmelerine katkı sağlayacak Pozitif Ergen Gelişimi Müdahale Programı’nın (PERGEL) 2025 yaz dönemi sona erdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kentte yaşayan çocukların gelişimini desteklemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çocukların hayatlarının önemli bir dönemi olan ergenlik sürecinde de onların yanında olan ABB, “Pozitif Ergen Müdahale Gelişim Programı”nın 2025 yaz dönemini tamamladı. Mamak Mutlu Aile Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilen 6 haftalık eğitim sonunda, programa katılım sağlayan çocuklara sertifikaları verildi.

ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Başkent Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi iş birliğiyle Mamak Mutlu Aile Yaşam Merkezi’nde gerçekleşen programa, Ankara genelindeki okullarda öğrenim gören 5. ve 6. sınıf öğrencileri katıldı. 6 hafta süren eğitim boyunca; öz değer, öz saygı, pozitif bakış açısı, empati, tutum geliştirme ve çatışma çözme gibi konularda bilgi edinen öğrenciler, düzenlenen törenle sertifikalarına kavuştu.

POZİTİF ERGENLERDEN POZİTİF YETİŞKİNLERE

Gelecekte pozitif bireyler olarak yetişmeleri hedeflenen ön ergenlik çağındaki çocuklara yönelik düzenlenen PERGEL eğitim sertifika törenine veliler de katıldı. Etkinlikte konuşan ABB Psikolojik Danışmanlık ve Destek Eğitim Şube Müdürü Sevgi Karabulut, programın amacını şu sözlerle dile getirdi:

“Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı gençlik, çocuk ve aile danışmanlık merkezlerimizde uyguladığımız Pozitif Ergen Müdahale Gelişim Programı’nın bugün sertifika törenindeyiz. Başkent Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz, 5. ve 6. sınıf öğrencilerimizin sosyal, duygusal gelişimlerini desteklemek amacıyla gerçekleştirdiğimiz bir program.”

ÖĞRENCİLERİN GÖZÜNDEN PERGEL

6 haftalık eğitimi başarıyla tamamlayarak sertifikalarını alan öğrenciler ve törene katılan bazı veliler ise duygularını şöyle ifade etti:

Mustafa Kemal Bekir: “PERGEL kursuna gitmekten gerçekten hoşlandım, sevdim, arkadaşlarımı çok seviyorum. Gerçekten eğlenceli bir yer.”

İlkim Şengel: “Buraya geldiğim için çok mutluyum, buranın bana çok iyi geleceğine inanıyorum. Burada bir sürü arkadaşlar edindim, hocalarımla çok güzel şeyler yaptık, oyunlar oynadık, bana bir sürü şey öğrettiler.”

Duru Sude Şerefoğlu: “Ben buraya gelmeden önce, programın isminin neden PERGEL olduğunu merak ediyordum ancak dersleri işledikten sonra anladım, mesela bir kişilikten bir kişiliğe geçmek bu kadar kolaymış, insanlar kendilerini bu şekilde geliştirip değiştirebiliyor.”

Murat Acar: “PERGEL programına katıldım, çok güzel, çok eğlenceli, çok mutluyum. Herkesin katılmasını öneririm.”

Mustafa Acar: “Buraya katıldığım için çok mutluyum iyi ki PERGEL var, eğitimler ve katkılar için teşekkür ediyorum. Sosyalleşmeyi, stresle başa çıkmayı, duygularımızı belli etmeyi öğretti.”

Fevziye Demirkaya (Veli): “Bu yapılan projeden, uygulamadan çok memnun olduk.”

Tuğba Tüfek (Veli): “Ben çok memnun kaldım, birçok çocuğa ulaşmasını istiyorum. Gerçekten çok pozitif yönde etkileri oldu evimizde.”

Sunay Acar (Veli): “Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ederiz. PERGEL gibi bu programların daha çok çocuklara ulaşmasını istiyoruz.”