ABB'nin Şifa Oteli kapılarını Başkentliler için açtı

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan ancak pandemi nedeniyle konuklarını ağırlayamayan Kızılcahamam Şifa Termal Sosyal Tesisi’nin 2 yıl aradan sonra ilk konukları 65 yaş üstü vatandaşlar oldu. Şifa Termal Sosyal Tesisi’ne otobüslerle ulaşımları sağlanan şehit ve gazi yakınları, gaziler ile ABB merkezlerine üye engelli bireyler, 65 yaş ve üstü vatandaşlar 4 gece 5 gün, 5 yıldızlı otel konforunda ücretsiz konaklamadan yararlanabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde ‘insan odaklı’ çalışmalarını sürdürüyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Kızılcahamam Şifa Termal Sosyal Tesisi, pandemi sürecinin ardından yenilenerek kapılarını ilk kez 65 yaş üstü vatandaşlar için açtı.

ÜCRETSİZ 5 YILDIZLI OTEL KONFORU

Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenerek hizmete açılan termal tesis; öncelikli olarak şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları ile engelli bireyler, 65 yaş ve üstü vatandaşlara hizmet verecek.

Her hafta farklı bir grubun konuk edileceği 45 kişi kapasiteli tesiste misafirlerine ulaşımdan termal hizmetine kadar 5 yıldızlı otel konforu sunan ABB, güvenli ve hijyenik bir ortamda 4 gece 5 gün boyunca sabah kahvaltısı, öğlen ve akşam yemeği, sınırsız çay, kahve ve meşrubat, internet, havuz ve kaplıcadan oluşan ücretsiz konaklama imkânı sağlıyor.

ABB Yaşlılara Hizmet Merkezi ile Engellilere Hizmet Merkezi üyelerinin yararlanabildiği termal hizmetten ayrıca Şehit Yakını ve Gaziler Şube Müdürlüğü’nce belirlenen şehit ve gazi yakınları ile gaziler de yararlanabiliyor. 45 vatandaşın yer aldığı ilk kafileyi uğurlayan ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu, “Bu sene ilk kez pandemiden sonra açtığımız Kızılcahamam Şifa Termal Sosyal Tesisimizde şehit yakınları ve gazilerimiz ile yaşlı ve engelli vatandaşlarımızı her hafta misafir edeceğiz. İlk misafirlerimizi Kızılcahamam'a gönderdik. Bundan sonra da her hafta içi farklı grupları sosyal tesiste konuk edeceğiz. Ayrıca çok yakında Akçakoca ve Akçay’da bulunan tatil kamplarımızda da misafirlerimizi ağırlamaya başlayacağız” dedi.

GÜLER YÜZLÜ SAĞLIK HİZMETİ

Otele ayak bastıktan itibaren kendilerine gösterilen ilgiden dolayı büyük memnuniyet duyduklarını belirten 65 yaş ve üstü vatandaşlar, düşüncelerini şu sözlerle dile getirdiler:

-Nurten Akar: “Yaşlılar Merkezi’ne kayıtlıyım. Gezilerine gittik, evime tadilat hizmeti ve psikolog desteği de aldım. Bu hizmetlerden çok memnun kaldım. Çevreme hep tavsiye ediyorum. Kızılcahamam Şifa Termal Sosyal Tesisi’ne yapılan geziye kardeşimle beraber katıldım. Pandemi döneminde bizleri arayan ve bizlere her konuda destek veren Başkanımız Mansur Yavaş’a ve Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum.”

-Şehri Bulut: “Ankara Büyükşehir Belediyesinden 500 liralık gaz desteği aldım. Bugün de Kızılcahamam’a geldik. Şifa Otele kendi imkânlarımla gelmem mümkün değildi. Çok mutluyum, çok beğendim. Büyükşehir Belediyesinden ve Başkanımız Mansur Yavaş’tan Allah razı olsun.”

-Belgüzar Aygül: “Otelimiz çok güzel, bizimle yakından ilgilendiler. İhtiyaçlarımızı sordular, emeği geçen herkese teşekkür ederim.”

-Leman Aytar: “Bizleri Kızılcahamam’a getiren Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum, otel çok hoşumuza gitti.”

-Ahmet Yenay Açıkgöz: “Ankara Büyükşehir Belediyesinin bu hizmetini çok beğendim. Başkanımızın bu tür hizmetleri gerçekleştireceğini biliyorduk. Şifa Termal Tesisi çok güzel, hizmetleri de güzel. Her şey için teşekkür ediyoruz.”

-Selma Örgüt: “Kızılcahamam gezisine ablamla beraber katıldım, bizi güler yüzle karşıladılar çok memnun kaldık hizmetlerden.”