ABB'nin uygun fiyatlı et satışı 2. gününde de yoğun ilgi gördü

Ankara Halk Ekmek Fabrikası tarafından Başkent Mobil Market aracılığıyla uygun fiyatlı kırmızı ve beyaz et satışının gerçekleştirildiği uygulama ikinci gününde de vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Başkent Mobil Market’in Sıhhiye Abdi İpekçi Parkı’ndaki ilk gününde yaklaşık 2 bin 100 vatandaş uygun fiyattan et aldı, 2 ton 100 kilogram da et satışı gerçekleştirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Başkentli vatandaşların ekonomisine destek olmak amacıyla başlatın projeler yoğun ilgi görüyor. Ankara Halk Ekmek Fabrikası tarafından Başkent Mobil Market aracılığıyla gerçekleştirdiği kırmızı ve beyaz et satışı ilk gününde rekor kırdı. Uygun fiyatlı ürünlerden 2 bin 100 vatandaş faydalanırken 2 ton 100 kilogram et satışı gerçekleştirildi. 2 TON 100 KİLOGRAM KIRMIZI VE BEYAZ ET BAŞKENTLİLERİN MUTFAĞINA GİRDİ Başkent Mobil Market, Ramazan ayı sonuna kadar yerli üreticiler tarafından üretilen etleri 25 ilçede Başkentlilerle buluşturacak. Abdi İpekçi Parkı’nda 3 Şubat Cuma günü mesai bitimine kadar devam edecek uygulama hakkında Ankara Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdür Yardımcısı Ümit Sevdi şu bilgileri verdi: “Mobil Maket olarak Ankaralı hemşerilerimize ekonomik fiyatlı et, kıyma satmak üzere sürecimizi başlatmıştık. Sürecimiz bugün de devam ediyor. Dün talep yaklaşık 2 bin 100 kişiye yaklaştı ve toplam et satış miktarımız kişi başına bir kilogram vermek üzere planladığımızda 2 ton 100 kilogram gibi bir rakama ulaştı. Kooperatif ve et üreticilerimiz talebe yetişmek için gece vardiyası olmak üzere bize müthiş bir destekle kesimlerine devam ediyorlar. Çok hızlı bir operasyonla devam ediyoruz ve bünyemizdeki lojistik araçlarımız devrede… Mobil Marketimiz aracılığıyla ürünlerimizi halkımızın ayaklarına kadar götürerek devam edeceğiz.” VATANDAŞLARDAN ABB’YE TEŞEKKÜR Zorlu ekonomik koşullarda Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen uygun fiyatlı et satışından oldukça memnun olan ve sabahın erken saatlerinde sıraya giren Başkentli vatandaşlar ABB’ye şu sözlerle teşekkür etti: -Cemal Şahin: “Çok güzel bir uygulama çok teşekkür ederiz. Yaygınlaştırılmasını istiyoruz. Yapılan şey çok güzel yarı fiyatına her şey... ” -Esme Duyurucu: “O kadar çok sevindik ki dünyalar bizim oldu. Belediyemiz çalışınca daha da mutlu oluyoruz. Çok memnunuz.” -Halil Mutlu: “Hizmetten çok memnunuz ayağımıza hizmeti getirdiler gidip kasaba yalvarmıyoruz. Vatandaş 200 liraya et alacağına daha uygun fiyata satın alıyor. “ -Sadık Topal: “Aldığımız emekli maaşı ile geçinemiyoruz bu yüzden geldim uygun fiyatlı et satın almak için. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz.” -Cafer Bozkurt: “Allah razı olsun çok memnunuz.” -Hanefi Gürler: “Dışarıda et fiyatları çok pahalı burada yarı fiyatı nerdeyse. Başkanımıza çok teşekkür ederiz.” -Kütük Polat: “2 gün oldu bu uygulama biz de bugün geldik. Allah razı olsun Başkan’ımızdan.” Ramazan ayı sonuna kadar devam edecek uygulamada, hafta içi 10.00 ile 17.00 saatleri arasında 25 ilçenin tamamında uygun fiyatlı kırmızı ve beyaz et satışı gerçekleştirilecek. Başkent Mobil Market’in haftalık satış programı ABB’nin sosyal medya hesapları aracılığıyla vatandaşlara duyurulacak.