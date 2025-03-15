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ABB'nin uygun fiyatlı et satışı devam ediyor: 2 haftada 61 ton satıldı

ABB'nin uygun fiyatlı et satışı devam ediyor: 2 haftada 61 ton satıldı
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Ankara Büyükşehir Belediyesinin Ramazan ayına özel başlattığı uygun fiyatlı kırmızı et satışı, vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Uygulama kapsamında iki haftada yaklaşık 61 ton kırmızı et satışı gerçekleştirildi. Uygun fiyatlı etler, Başkent Market şubeleri ile 25 ilçeyi dolaşan mobil marketlerde satılmaya devam edecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, artan yaşam maliyetleri karşısında vatandaşların yanında olmayı sürdürüyor. Ramazan ayında vatandaşların temel gıdaya daha uygun fiyatlarla ulaşmasını sağlamak için 4’üncü yılında da devam eden uygun fiyatlı kırmızı et satışı, Başkentlilerden yoğun ilgi görüyor. Çubuk, Kahramankazan ve Ayaş’taki üretici kooperatiflerinden temin edilen etler, kesimden paketlemeye kadar veteriner hekimler ve ziraat mühendislerinin denetiminde sofralara ulaşıyor.

1 NİSAN 2025’E KADAR DEVAM EDECEK

Vatandaşların yoğun talebiyle devam eden uygulamada, ilk hafta 28 bin 924 kilogram et satıldı. İkinci haftada ise toplam satış 60 bin 810 kilogram olarak gerçekleşti.

Ramazan boyunca sürecek uygulama kapsamında, 1 Nisan 2025’e kadar Başkent Market’in GİMAT, Batıkent, Kızılay, ASKİ, ABB, Etimesgut ve Şafaktepe şubeleri ile mobil marketlerde kıyma kilogramı 419 TL, kuşbaşı 499 TL, yemeklik haşlamalık et 419 TL ve dana sucuk 499 TL’den satılacak. 

VATANDAŞTAN ET YORUMU: UCUZ, TEMİZ VE TAZE

Uygulamanın, başladığı günden bu yana kırmızı ete erişimi kolaylaştırdığını belirten Başkentliler, fiyatların piyasanın çok altında olmasından duydukları memnuniyeti şu sözlerle ifade etti: 

-Tayir İpek: “Kıyma aldım, kuşbaşı aldım Allah razı olsun. Bildiğimiz temiz yer, temiz et. Kasaptan alırken ne olduğunu bilmiyoruz. Burada tertemiz.”

-Mustafa Yılmaz: “Fiyatından dolayı Başkent Market’i tercih ettim. İki gün önce marketten almıştım fiyatlar daha pahalı. Güzel bir hizmet.”

-Gazi Aybaş: “Kuşbaşı aldım. Başkent Market daha uygun 700 lira diğer marketlerde.”

-Abidin Topal: “1 kilo kıyma aldım. Hem ucuz hem temiz hem de taze, diğer yerlerde ne olduğu belli değil. O yüzden burayı tercih ettim.”

-Mustafa Arslan: “Burası hesaplı. Devamını isteriz. Güzel bir uygulama…”

-Mustafa Bayrı: “Fiyat farkı, kalite farkı… Allah razı olsun Mansur Başkanımızdan. Geçen sene de aldık. Keşke daha uzun olsa, yılın her ayı olsa...”

-Şükran Özbay: “Çok güzel bir uygulama Allah razı olsun. Biz geçen yıl da aldık. Tadı da çok güzel. Çok beğenerek yiyoruz. Çok sağ olsunlar, teşekkür ederiz.”

-Yasemin Vardar: “Uygulama güzel. Biz 2 yıl önce de almıştık, buradaydı. Az önce ben aldım şimdi komşuma alıyorum. Memnunuz, etler güzel oluyor teşekkürler Ankara Büyükşehir Belediyesine.”

-Özgür Özsoy: “Gayet güzel bir uygulama, ayağımıza kadar geliyor. Et temel bir ihtiyaç, insanlar uygun fiyata da alıyorlar.”

-Gülşen Çırakoğlu: “Büyükşehir Yapracık’ımızı unutmamış. Çok memnun olduk, güzel bir şey.”

-Hasan Pektaş: “Çok güzel bir uygulama. Bu normalde 700 lira, burada 490 lira. Ramazan üstü güzel bir şey. Allah razı olsun yapanlardan.”

Etiketler ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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