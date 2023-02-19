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ABB'nin Yemek Ver kampanyası 3 günde 7,5 milyon TL'ye ulaştı

ABB'nin Yemek Ver kampanyası 3 günde 7,5 milyon TL'ye ulaştı
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Ankara Büyükşehir Belediyesinin deprem sonrası “Bir Yemek De Benden” sloganıyla başlattığı “Yemek Ver” kampanyasına destek yağıyor. ABB Başkanı Mansur Yavaş kampanyaya gelen destekle ilgili sosyal medya hesaplarından, “#YemekVer kampanyamız 3. gününde yedi buçuk milyon liralık desteğe ulaştı. Umutları iyilikle yeşerten vatandaşlarımızı sofralara birlikte bereket olmaya davet ediyorum” notunu paylaştı.

            Deprem sonrası Başkente gelen afetzedeler için Ankara Büyükşehir Belediyesinin “Bir Yemek De Benden” sloganıyla başlattığı “Yemek Ver” kampanyasına Türkiye’nin her yerinden destek geliyor.

 3 GÜNDE 7 MİLYON TL DESTEK               

   ABB Başkanı Mansur Yavaş 3 gün içerisinde kampanyaya gelen destekle ilgili sosyal medya hesaplarından, “#YemekVer kampanyamız 3. gününde yedi buçuk milyon liralık desteğe ulaştı. Umutları iyilikle yeşerten vatandaşlarımızı sofralara birlikte bereket olmaya davet ediyorum” notunu paylaştı.

 25 BİN DEPREMZEDEYE SICAK YEMEK VE KAHVALTI

   Bugüne kadar Başkent 153’ten yemek talep eden depremzede sayısı ise 25 bine yaklaşırken, kampanya kapsamında; kentlerine gelen depremzede vatandaşlara destek olmak isteyen Başkentliler, https://www.yemekver.org/ internet adresi üzerinden sipariş kahvaltı paketi 25 TL, yemek paketi 50 TL ve kahvaltı+yemek paketi 75 TL olmak üzere 3 farklı  seçenekten birini satın alabiliyor. Verilen siparişler ise BelPa Mutfak’ta günlük kahvaltı ve yemek paketleri AŞTİ’ye gelen ya da Başkent 153 üzerinden başvuruda bulunan afetzede vatandaşlara ulaştırılıyor.

 

 

Etiketler Ankara ABB Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş
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