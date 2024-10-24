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ABD İstanbul Başkonsolosu Eadeh’ten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın’a ziyaret

ABD İstanbul Başkonsolosu Eadeh’ten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın’a ziyaret
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Amerika Birleşik Devletleri İstanbul Başkonsolosu Julie A. Eadeh, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ı makamında ziyaret etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Balıkesir’e gelen Amerika Birleşik Devletleri İstanbul Başkonsolosu Julie A. Eadeh’i makamında ağırladı. Ziyarette Başkan Akın, şehir için hayata geçirilen projeler hakkında bilgi verirken ziyaretleri için Eadeh’e teşekkür dileklerini iletti. Makamdaki görüşmenin ardından ikili,  Çamlık Ahmet Edip Uğur Gençlik Kültür ve Aktivite Merkezi’nde bulunan kentin bir çok tarihi yapısının minyatürünü içeren bir açık hava müzesi olan Mini10, çevre ve iklim üzerine çeşitli deneysel ve uygulamalı etkinlikler içeren Çevre Eğitim ve Bilim Merkezi ile  kadın el işçiliğiyle ürünlerin üretildiği ve sergilendiği BALMEK Kurs ve atölyeleri ile dijital gençlik çalışmalarının yer aldığı Tech10 Merkezini ziyaret etti. Balıkesir’de sürdürülebilir bir kent hedefiyle önemli çalışmalara imza attıklarını söyleyen Başkan Akın, ABD İstanbul Başkonsolusu Julie A. Eadeh ile yaptığı görüşmede iş birliği ve ortak çalışmaları önemsediğini dile getirdi. BALMEK atölyelerinde katılımcıların tasarladığı ürünleri inceleyen Eadeh’e Başkan Akın tarafından Balıkesir Pullusundan yapılan ve üzerinde domates gülü bulunan bir broş ve Balıkesir Pullusu işlemeli çanta hediye edildi. Balıkesir’i çok beğendiğini ifade eden Eadeh, başarılı çalışmalarından dolayı Başkan Akın’ı tebrik etti.

Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
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