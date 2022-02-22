  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Acı haberi İBB duyurdu: 80'lerin ünlü caz sanatçısı hayatını kaybetti

Acı haberi İBB duyurdu: 80'lerin ünlü caz sanatçısı hayatını kaybetti

Acı haberi İBB duyurdu: 80'lerin ünlü caz sanatçısı hayatını kaybetti

Son 2 yılını İBB’nin Darülaceze Kayışdağı yerleşkesinde sürdüren caz sanatçısı Ahmet Muvaffak Falay hayatını kaybetti. Falay, memleketi olan Kuşadası’nda son yolculuğuna uğurlanacak.

1980’lerin ünlü caz sanatçısı Ahmet Muvaffak Falay hayatını kaybetti. Falay, son 2 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi Darülaceze Müdürlüğü Kayışdağı yerleşkesinde hayatını sürdürüyordu. Ahmet Muvaffak Falay’ın cenazesi, 23 Şubat günü memleketi olan Kuşadası’nda ikindi namazının ardından  toprağa verilecek.

 AHMET MUVAFFAK FALAY KİMDİR?

Ahmet Muvaffak Falay; 30 Ağustos 1930 tarihinde Aydın ili Kuşadası ilçesinde dünyaya geldi. Ailesi kendisine küçükken Mafilli diye seslenirken daha sonraları Maffy lakabı ile anılmaya başladı.

 Kuşadası bandosunda başlayan müzik hayatı Ankara Konservatuarı ile devam etti. Yedi yıl süreyle trompet ve piyano çalan Falay, ünlü caz trompetçisi Dizzy Gillespie’yi Türkiye ziyaretinde karşılayanlardan oldu ve Gillespie tarafından başarılı bir müzisyen olarak kendisinden övgüyle bahsettirdi. Sonraki süreçte İsveç’e yerleşen ve burada müzik hayatına devam eden Ahmet Muvaffak Falay dünyanın farklı ülkelerinde caz orkestralarında trompet çaldı.

 1985 yılında ise kendi caz grubunu kurarak konserler vermeye başladı. 1992 yılında Sevda, 1986 yılında we six, 1993 yılında Maffy Falay Sextet, 1996 Hank’s Tune albümlerini çıkardı. 2005 yılında 12. İstanbul Caz Festivalinde İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından verilen Yaşam Boyu Başarı Ödülünü aldı. 2011 yılında Altın Güvercin Müzik Yarışması kapsamında heykeli Kuşadası’na dikildi.

Etiketler Ahmet Muvaffak Falay ibb istanbul büyükşehir belediyesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Putin'den Osmanlı ve Türkiye çıkışı
Türkiye'nin ''kutuplarına'' turist akını! İnanılmaz görüntü
Adnan Oktar'ın ''kedicikleri'', ''dindarız'' deyince ayetli, çıplak fotoğrafları delil oldu
Benzine 70 kuruş zam geliyor
Ankara'da Tansu Çiller istifası! Genel başkan istifa etti
Survivor adasında skandal! Acun bile görüntüleri yayınlayamadı
Survivor adası tımarhane adası yolunda koşuyor! Yasin barakayı yakmaya kalkıştı
Herkes bu soruyu soruyor: Rusya, Donetsk ve Luhansk'tan ne istiyor?
AK Partili vekilin ''dokunulmazlık kartı'' Suriyeli ''Sabancı''nın üzerinden çıktı
''Suriyelileri seyreltme'' projesinin ayrıntıları: 16 il Suriyelilere kapatıldı!