Adalar'ın elektrikli araçlarının ücret tarifesi belli oldu

İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşen UKOME toplantısında, "Adalarda Kullanılacak Elektrikli Araçların Ücret Tarifelerinin Belirlenmesi" teklifi görüşüldü.

Teklif oy birliğiyle kabul edildi. Buna göre Adalar'da kullanılacak araçların ücret tarifesi 12 lira olarak belirlendi. Öğrenci ve yaşlılar da aynı tarifeden seyahat edecek. Adakart sahipleri için ise bu ücret 3,5 lira olacak.

Adataksinin ücreti de belirlendi

Öte yandan toplantıda Adataksinin ücreti de belirlendi. Ada sakinleri için taksimetre 5 liradan açılacak ve kilometre başı 3,10 lira eklenecek. Turistler için ise açılış ücreti 15 lira, kilometre başına eklenecek ücret de 12 lira olarak kararlaştırıldı.