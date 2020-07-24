  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. 24 Temmuz 2020 08:05

Adalar'ın elektrikli araçlarının ücret tarifesi belli oldu

Adalar'da faytonun kaldırılmasının ardından, elektrikli araçların kullanılacağı Adalar'da, ücret tarifesi belirlendi.

Adalar'ın elektrikli araçlarının ücret tarifesi belli oldu
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşen UKOME toplantısında, "Adalarda Kullanılacak Elektrikli Araçların Ücret Tarifelerinin Belirlenmesi" teklifi görüşüldü.  

Teklif oy birliğiyle kabul edildi. Buna göre Adalar'da kullanılacak araçların ücret tarifesi 12 lira olarak belirlendi. Öğrenci ve yaşlılar da aynı tarifeden seyahat edecek. Adakart sahipleri için ise bu ücret 3,5 lira olacak.

Adataksinin ücreti de belirlendi

Öte yandan toplantıda Adataksinin ücreti de belirlendi. Ada sakinleri için taksimetre 5 liradan açılacak ve kilometre başı 3,10 lira eklenecek. Turistler için ise açılış ücreti 15 lira, kilometre başına eklenecek ücret de 12 lira olarak kararlaştırıldı.

 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
istanbul büyükşehir belediyesi , ibb , ekrem imamoğlu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM