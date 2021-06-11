Adana Büyükşehir Belediyesi Engelli Çocuk Mola Evi açıldı

Başkan Zeydan Karalar, özel gereksinimli çocuğu bulunan ebeveynlerin, özellikle annelerin en önemli ihtiyaçlarından biri olan Mola Evi gereksinimini karşılamak üzere hazırlanan Engelli Çocuk Mola Evi’nin (ENÇOK) açılışını, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ile birlikte yaptı. Böylece, engelli çocuğu bulunan anneler, gün içinde 3 saat, çocuklarını gönül rahatlığıyla bırakabilecekleri, uzmanların görev yaptığı bir tesise sahip oldu.

Adana Büyükşehir Belediyesi Engelli Çocuk Mola Evi (ENÇOK) Seyhan ilçesine bağlı İsmet Paşa Mahallesi’nde açıldı. 5-10 yaş arası engelli çocuğu bulunan ebeveynlerin gün içinde çeşitli işlerini halledebilmelerine olanak tanımak amacıyla yapılan tesisin açılışına Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve PM Üyesi Aylin Nazlıaka, Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, CHP Kadın Kolları MYK Üyeleri, İyi Parti Adana İl Başkanı Göktürk Boyvadaoğlu, CHP Adana İl Kadın Kolları Başkanı Av. Oya Tekin, CHP il-ilçe başkan ve yöneticileri, CHP il-ilce kadın kolları başkan ve yöneticileri, CHP il-ilçe gençlik kolları başkan ve yöneticileri, meclis üyeleri ve Adanalılar katıldı.

Engelli çocuğu olan ebeveynlerin, özellikle annelerin, gün içinde 3 saatliğine çocuklarını gönül rahatlığıyla bırakıp, evlerinin, diğer çocuklarının, ailelerinin ve kendilerinin bazı ihtiyaçlarını karşılayabilmelerine olanak ve zaman tanımak için açılan Engelli Çocuk Mola Evi’nde Adana Büyükşehir Belediyesi’nin uzman personeli görev yapacak.

Engelli Çocuk Mola Evi’nde 2 etkinlik odası, 1 oyun odası, 1 dinlenme odası, 1 idari oda bulunuyor.

ANNELERİMİZ ÇOCUKLARINI GÖNÜL RAHATLIĞIYLA BIRAKABİLECEKLER

Açılış töreninde konuşan Başkan Zeydan Karalar, dünya nüfusundaki engelli oranının yüzde sekiz-sekiz buçuk olduğunu, Adana’da bu oranın yüzde on dört-on dört buçuğa çıktığını belirterek, özel gereksinimi olan çocuk ve gençlerin yüzde 90-95 oranında annelerinin yanında olduğunu kaydetti. Başkan Zeydan Karalar, “Özel gereksinimi olan çocuğa sahip anneler bir yere gitmek istediğinde, çocuklarını bırakabilecekleri bir tesis yok. Söz konusu annelerimiz, yavrularını Çocuk Mola Evi’ne gönül rahatlığıyla bırakabilecekler ve işleri bittiğinde gelip alabilecekler” dedi.

SIRADA ENGELLİ YAŞAM MERKEZİ VE YAŞLI YAŞAM MERKEZİ VAR

Mola Evi’nin bir başlangıç olduğunu ve ardından Engelli Yaşam Merkezi açacaklarını müjdeleyen Başkan Zeydan Karalar, “Böylece engelli çocuğu olan annelerimiz iki üç günlüğüne çocuklarını bırakıp güç toplayarak, isterlerse tatillerini yaparak motivasyonlarını yeniden kazanacaklar. Ayrıca Yaşlı Yaşam Merkezi de açacağız. Bunlar bizim sosyal hizmet projelerimiz. Sosyal Demokratlar olarak Sosyal Belediyecilik anlayışıyla hareket ediyoruz. Önce insan, ekmek, barış diyoruz. CHP’li büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlarımız Türkiye’nin dört bir yanında koronavirüs salgınına rağmen harikalar yaratıyorlar. Kısıtlı imkanlara rağmen vatandaşa nasıl daha iyi hizmet edebileceğimizin peşindeyiz. Bu yüzden CHP’li belediyelerle ilgili halkın memnuniyeti artıyor. Bu durum bizi çok mutlu ediyor ancak aynı zamanda sorumluluğumuzu büyütüyor” diye konuştu.

AÇILIŞLAR PEŞ PEŞE GELİYOR…

Pandemi döneminde halk sağlığı açısından kalabalık toplantılar yapmaktan kaçındıklarını anlatan Başkan Zeydan Karalar, önümüzdeki süreçte vatandaşla daha sık buluşacaklarını kaydetti. 1 ay içinde 14 açılış yapacaklarını duyuran Başkan Zeydan Karalar, şunları söyledi: “Peş peşe açılışlar hizmetler geliyor. Adana vitese taktı gidiyor. 12 kreş sözümüz var. Semt Merkezleri yapacağız. Pandemide durmadık, durmak bize yakışmaz.”

AYLİN NAZLIAKA, “ZEYDAN KARALAR ADANA’NIN MEDARI İFTİHARI.”

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka da, açılan tesisin önemine değindi ve “Biz zaten Zeydan Başkan’ı böyle güzel işlerle tanıyor, biliyoruz. Adana’nın medarı iftiharına halkımız adına ben de teşekkür ediyorum. Belediyelerimiz bizleri gururlandırarak iyi işlere imza atmaya devam ediyorlar. Bizim belediyecilikteki 7 temel ilkemizi en iyi şekilde uyguluyorlar” dedi.