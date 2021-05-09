Adana, UNESCO’dan gastronomi şehri unvanı almak için tek vücut oldu

Adana’ya UNESCO tarafından Gastronomi Şehri unvanının verilmesi için başlatılan çalışmalar kapsamında, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı 2021 Yılı Adana Gastronomi Şehri Başvurusu - Adaylık Komitesi Toplantısı gerçekleştirildi.

Sheraton Oteli’nde yapılan toplantıya Adana Valisi Süleyman Elban , Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, akademisyenler, meslek odası başkanları, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kent dinamiklerinin yoğun katılım gösterdiği toplantının ilk bölümünde UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’nın kapsamı, içeriği ile adaylık ve dahil olma kriterleriyle ilgili bilgi verildi.

BİNLERCE YILLIK TARİHSEL BELLEĞİMİZ VAR

Daha sonra söz alan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana’nın kadim bir şehir olduğunu belirterek, asırlar boyunca bir çok medeniyete ev sahipliği yaptığını söyledi. Başkan Zeydan Karalar, “Binlerce yöneticiyi, iş insanını, sanatçıyı ağırlayan Adana; ambiyansı ve gastronomisi binlerce yıllık tarihsel belleğinden süzülerek gelen tarımsal üretim kabiliyeti, yemek içme alışkanlıkları ve köklü mutfak kültürü ile öğrenen, öğreten ve insan yetiştiren bir ekosistemdir. Adana’nın bütün bu özellikleri UNESCO’dan gastronomi şehri unvanını almak için sunulacaktır. UNESCO Gastronomi Şehri unvanı Adana‘nın gastronomi alanındaki ekosistemini geliştirecek ve güçlendirecektir” dedi.

ADANA’NIN PROJESİ

Projede başvuru hakkının yasal olarak Adana Büyükşehir Belediyesi’nin olduğunu ifade eden Başkan Zeydan Karalar, “Sayın Valimize huzurunuzda çok teşekkür ediyoruz. Proje Sayın Valimizin önderliğinde Bütün Adana’nın projesidir. UNESCO Genel Direktörünün söylediği bir cümle var. ‘UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı kültürün, sürdürülebilir kalkınmayı mümkün kılan rolünü ortaya koyma konusunda muazzam bir potansiyeli temsil eder.’ Bu bir kent için çok önemli. Bu kadar özelliği olan Adana’nın şu ana kadar ağa dahil olmaması ciddi bir eksikliktir. Ve siz Yaratıcı Şehirler Ağı’na dahil olduğunuz an çok sayıda olumlu değişiklik meydana gelecek. Turizm, istihdam, ekonomi konularında güçlenme yaşanıyor ve kentin perspektifi olumlu şekilde değişiyor. Bu proje sadece Büyükşehir’in projesi değil, Adana’nın projesidir. Sayın Valimizin önderliğinde Adana’nın bütün dinamiklerinin bu işte birlikte mücadele etmesi, nihai amacı arzulaması gerekmektedir.

Bu toplantının iki temel amacı var. Biri bu yolda birlikteliği sağlamak, diğeri dosyanın UNESCO’nun beklentilerini, istediklerini karşılama noktasında, doyurucu bir dosya olmasıyla ilgili bir eksik varsa, kent dinamiklerinin görüşlerini almak. Eksikleri tamamlamak ve bu konuda Adana olarak kenetlendiğimizin mesajını vermek çok önemli” diye konuştu.

TURİZM VE KÜLTÜR EYLEM PLANI YAPTIK

Türkiye’de ilk kez Turizm ve Kültür Eylem Planı yaptıklarını anlatan Başkan Zeydan Karalar, şöyle devam etti: “Adana’da gizli kalmış, Türkiye’nin ve dünyanın tanımadığı ne kadar özelliği varsa tanıtmak için Turizm ve Kültür Eylem Planı yapıyoruz. Biz Adana’mızın özelliklerini biliyoruz ama bütün dünyanın bilmesini istiyoruz. Bunun için çok kapsamlı bir eylem planı hazırlıyoruz. Adanalılar, yaşadıkları her noktada turizme katkı sağlayacağını düşündükleri özellikleri bize ulaştırabilsinler diye sehircilikatolyesi.org.tr adresi oluşturduk. Bunun için bütün Adana’nın bu bilgileri bizimle paylaşması çok önemli. Bu Türkiye’de, böyle bir konuya bütün halkın katılımının sağlanabilmesi açısından da bir ilk. Hepimiz kabul etmeliyiz ki gastronomi alanında UNESCO ağına dahil olmak, ya da başka konularda turizmimizin gelişmesini sağlamak bizim en çok ihtiyaç duyduğumuz gelişmeler. Böylece kentimizin refahı artacaktır.”

HEYECAN VE BİRLİKTELİK ÇOK ÖNEMLİ

Adana Valisi Süleyman Elban da dünyada iletişimin ve ulaşımın çok baş döndürücü bir hızla ilerlediğinden bahsederek şunları söyledi: “Böyle olunca maalesef şehirler tekdüzeleşmeye başladı. Şehirlerde hakim olan markalar, şehirlerin lezzetleri gibi tanıtılmaya başlayınca şehirlerin kendi lezzetleri baskılandı. UNSCO’nun yaratıcı şehirler ağı bu tekdüzeliğe karşı verilen bir mücadeledir. Buna karşı mücadelede her şehrin kendine göre bir iddiası olabilir. Bunu ulusal ve uluslararası düzeyde ve belli bir çerçevede, bu ağa dahil olan konular arasında dünyaya tanıtmak çok önemli. Konunun uzmanı, tarafsızlığı belli bir kurum tarafından o ağa dahil edilmeniz, o şehre inanılmaz prestij getiriyor. Dolayısıyla her şehir böyle bir prestijden yararlanmak, böyle bir ağın içinde bulunmak isteyecektir. Böyle bir ağın içinde olmak büyük avantajlar sağlayabilir. Kriterleri belirleyenler ve ağa yeni şehirleri dahil edenler kent dinamiklerinin katılım için heyecanlı olup olmadığına, birlikte hareket edip etmediklerine de bakıyor. Burada sizlerin hepinizin olması katılımcılıkla ilgili ciddi bir altyapının olduğunu gösteriyor. Burada bulunsun bulunmasın herkesin bu sürece katkı koymasını istiyoruz, böyle bir sorumluluğun bulunduğunu düşünüyoruz.”

UNESCO AĞINA DAHİL OLMAK ADANA’NIN HAKKI

Böyle prestijli bir unvanla anılmanın gastronomi alanında Adana’nın hakkı olduğunu kaydeden Vali Süleyman Elban, “Herkesin bildiği bir özelliğimizin uluslararası alanda tescilini istiyoruz. Dolayısıyla işimiz aslında çok zor değil. Bu ağda bulunan 7 alanın hepsinde iddialı olabiliriz. Önümüzdeki dönemde diğer alanlarda da ağın içine girebiliriz. Dosyamızda uzun uzun kentin gastronomiyle ilgili özelliklerimizi saydık. Adana coğrafya olarak çok fazla endemik türü barındırıyor. Çok göç almış ve her gelen bu şehrin mutfağına bir şeyler katmış. Bizim mutfağımız aynı zamanda Lokman Hekim’in yaşadığı yerin mutfağı ve şifa da dağıtmış. Kentin tüm dinamiklerini ve vatandaşlarımızı bu kampanyaya dahil olmaya, destek vermeye çağırıyorum” dedi.

Toplantının son bölümünde katılımcılar görüş ve önerilerini sundu.