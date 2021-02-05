Adnan Kahveci vefatının 28. yılında Kartal’da anıldı

5 Şubat 1993 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu eşi Füsun Kahveci ve Kızı Aslıhan Ceylan Kahveci ile birlikte hayatını kaybeden eski Gümrük ve Maliye Bakanı Adnan Kahveci, vefatının 28’inci yılında Yakacık Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Kartal Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Trabzon Köprübaşı Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin merhumun Kartal Yakacık Mezarlığı’ndaki kabri başında ortaklaşa düzenlediği anma törenine; CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Adnan Kahveci’nin oğlu Cihan Kahveci, siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

“Adnan Kahveci Devlet Adamlığı Kelimesinin Tam Karşılığıdır”

Adnan Kahveci’yi anma törenine ev sahipliği yapmış olmanın kendileri için öneminden bahseden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Adnan Kahveci’yi anlayabilen ve onun yolunda gitmeye çalışan siyasetçilerin hala var olduğunu bilmenizi istiyorum. Siyaset üstü bakmanın ne demek olduğunu Adnan Kahveci’nin ardından gelen nesiller de anlayacaktır. Adnan Kahveci, ‘devlet adamlığı’ kelimesinin tam karşılığıdır. Adnan Kahveci, Türkiye’nin bir değeri olsa da benim açımdan Kartal’ın da bir değeridir. Kartal’ın her bir köşesinde Adnan Kahveci ile ilgili iyi anılar vardır. Adnan Kahveci’ye Allah’tan rahmet diliyorum.” diye konuştu.

“Türkiye Cumhuriyeti’ni Yüceltmek ve Yükseltmek İçin Var Gücüyle Çalışmış Biriydi”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise “Adnan Kahveci’yi anma töreninde sizlerle olmaktan büyük gurur ve onur duyuyorum. Adnan Kahveci’yi sevgi, saygı ve minnetle anıyorum. Bazı insanlar hizmetleri, tavır ve davranışlarıyla halkın gönlünde yer edinmiştir. Adnan Kahveci her zaman anılarımızda duruşu, kimliği ve devlet adamlığıyla yerini muhafaza etmiştir. Adnan Kahveci kendisini yetiştiren, ülkesine tutkuyla hizmet eden biriydi. Türkiye Cumhuriyeti’ni yüceltmek ve yükseltmek için var gücüyle çalışmış biriydi.” ifadelerine yer verdi.

Adnan Kahveci

1949 yılında Trabzon’un Köprübaşı ilçesinde doğan Kahveci; 18 ve 19. dönem İstanbul Milletvekilliği’nin yanı sıra Devlet, Maliye ve Gümrük Bakanlığı görevlerinde bulundu. Üstlendiği tüm görevleri bir devlet adamı ustalığı ve ahlakıyla yerine getiren Adnan Kahveci, 5 Şubat 1993 tarihinde Bolu-Gerede yakınlarında ailesi ile birlikte trafik kazası geçirdi. Kendisi, eşi Füsun Kahveci ve kızı Aslıhan Ceylan Kahveci’nin hayatını kaybettiği kazanın ardından Kartal’da bulunan ebedi istirahatgahlarına defnedilen Kahveci Ailesi, vefatlarının 28. yılında da sevenleri tarafından unutulmadı.