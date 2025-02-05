Adnan Kahveci, vefatının 32. yıl dönümünde Kartal’da anıldı

Kartal Belediyesi, 5 Şubat 1993’te ailesiyle birlikte geçirdiği elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden Devlet Eski Bakanı Adnan Kahveci’yi vefatının 32. yıl dönümünde unutmadı. Türk siyasetinde zekâsı, ürettiği fikirler ve halkın her kesimiyle kurduğu güçlü bağlarla iz bırakan merhum bakan için Kartal Belediyesi Yakacık Kültür Merkezi’nde bir anma programı düzenlendi.

Kartal Belediyesi ve Trabzon Köprübaşı Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği anma programında geçtiğimiz yıl Nebil Özgentürk imzasıyla hazırlanan Adnan Kahveci belgeseli de izleyicilerle buluştu. Anma programında merhumun devlet adamlığı kimliği, halk nezdindeki itibarı ve siyasi hayatı hakkında anılar paylaşıldı.

Programa Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, CHP Kartal İlçe Başkanı Mert Polat, AK Parti Kartal İlçe Başkanı Haydar Göksoy, Trabzon Köprübaşı Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Osman Karamehmetoğlu, Adnan Kahveci’nin oğlu Cihan Kahveci, Kartal Belediyesi başkan yardımcıları, birim müdürleri, belediye meclis üyeleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri ve Kartallı muhtarların yanı sıra çok sayıda siyasi parti temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarının üyeleri katıldı.

Yakacık Kültür Merkezi’ndeki programının ardından, merhum Adnan Kahveci’nin mezarı başında bir anma töreni düzenlendi. Yakacık Mezarlığı’ndaki anma töreninde merhum için dualar edildi, Kur’an-ı Kerim okundu. Anma töreni boyunca duygu dolu anlar yaşanırken, duaların ve konuşmalarından ardından Kahveci’nin mezarına karanfil bırakıldı. Anma programı, lokma ikramıyla sona erdi.

Gökhan Yüksel: ‘Adnan Kahveci, Devlet Adamı Dendiğinde Akla Gelen İlk İsimlerden Biri’

Adnan Kahveci’nin mezarı başında bir konuşma yapan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, merhum bakanın yalnızca Trabzonluların değil, tüm Türkiye’nin saygı ve sevgiyle andığı bir isim olduğunu vurguladı. Kahveci’nin ileri görüşlülüğü, yenilikçi fikirleri ve dürüstlüğüyle halkın gönlünde ayrı bir yere sahip olduğunu belirten Yüksel, onun mirasının gelecek nesillere aktarılması gerektiğini söyledi.

Başkan Yüksel, “7’sinden 70’ine herkesin örnek aldığı, adını saygıyla andığı ve devlet adamı dendiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan merhum bakanımız Adnan Kahveci’yi bugün burada anıyoruz. Bu yıl 32. yıl dönümü ve uzun yıllardır devam eden bir anma töreni bu. Her siyasetçiye ve devlet büyüğüne nasip olmaz. Maalesef birçok siyasetçimizi kaybettikten sonra unutuyoruz, ancak Adnan Kahveci yıllar geçse de unutulmuyor. Bu çok özel bir durum,” dedi.

Başkan Yüksel, geçen yıl Nebil Özgentürk tarafından hazırlanan belgeselin de bu yıl bir kez daha izlendiğini hatırlatarak, “Belki 10 yıldır konuşuyorduk, bu belgeselin yapılması gerektiğini. Geçtiğimiz yıl hayata geçti ve bugün bir kez daha izledik. Sevgili Nebil Özgentürk’e bu kıymetli çalışmayı bizlere sunduğu için teşekkür ediyorum. Ayrıca anma töreninde emeği geçen dernek başkanımıza ve çalışma arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Bu tür eserlerin nesilden nesile aktarılması, Adnan Kahveci gibi değerli isimlerin genç kuşaklara anlatılması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Adnan Kahveci’nin oğlu Cihan Kahveci’nin de anma törenine katılmasının önemine değinen Yüksel, “Onun yolundan gitmek, örnek bir devlet adamlığı sergilemek hepimizin görevidir. Bugün burada olmaktan ve Adnan Kahveci’yi anmaktan büyük mutluluk duyuyorum,” diye konuştu.

Kartal Belediyesi ve Trabzon Köprübaşı Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin düzenlediği anma programı, Adnan Kahveci’nin anısını yaşatmak adına yoğun bir katılımla gerçekleşti. Kahveci’nin siyasette bıraktığı derin izler, onun dürüstlük ve halk sevgisiyle özdeşleşen kimliği, yıllar geçse de unutulmadığını bir kez daha gösterdi.