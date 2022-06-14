‘Afet Anında Beylikdüzü Modeli’ başarı hikayesi olarak yayınlandı

Beylikdüzü Belediyesi tarafından karla mücadelede örnek teşkil eden “Afet anında Beylikdüzü Modeli” ‘Esri Türkiye’ adlı internet sitesinde başarı hikayesi olarak yayınlandı.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından karla mücadelede örnek teşkil eden “Afet anında Beylikdüzü Modeli” ‘Esri Türkiye’ adlı internet sitesinde başarı hikayesi olarak yayınlandı. Haberde, Coğrafi Bilgi Sistemleri(CBS) tabanlı karla mücadele uygulamasını hayata geçirerek anlık takibi yapılabilen online bir sistem kurduklarını belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Planlı, programlı bir çalışma ile hava muhalefetine karşı iyi bir sınav verdik ve herkese örnek teşkil edebilecek olan ‘Afet anında Beylikdüzü Modeli’ni hayata geçirmiş olduk.” ifadelerini kullandı.

İlçeyi her türlü afete ve olumsuz doğa koşullarına karşı hazır hale getirmek için 4 tesis ile hizmet vermeye devam eden Beylikdüzü Belediyesi’nin karla mücadele kapsamında uyguladığı “Afet anında Beylikdüzü Modeli” ‘Esri Türkiye’ adlı internet sitesinde başarı hikayesi olarak yayınlandı. Belediyenin, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)’nin gücünden faydalanarak geliştirdiği modelin yayınlandığı haberde, Beylikdüzü’nde karla hızlı ve etkin mücadele referans alındı. Beylikdüzü modeli ile Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nde operasyonu yöneten ve takip eden ekip için ArcGIS online üzerinde geliştirilen uygulama ile iş makinelerinin konumlarının, tuz stoklarının, ilçedeki afet durumunda faydalanılacak önemli yerlerin konumlarının harita üzerinde anlık gösterilmesi sağlandı. Öncelikli hedef olarak ana arterlerin açık kalması, sonrasında ise bu ana arterlere bağlı ara sokakların ulaşıma açılması belirlendi. Ayrıca vatandaşların ihtiyacı durumunda kullanacakları otobüs, minibüs, hastane ve eczane gibi önemli ihtiyaçların güzergahları da haritaya eklenerek bu güzergahların açık kalması planlandı. Yönetim merkezi dışındaki dış saha ekibinin de sahadaki tüm güncel haberleri görebilecekleri şekilde düzenlenen ArcGIS Collector Uygulaması desteği ile dış saha ekibi de anlık olarak operasyonu takip etti.

“Planlı, programlı bir çalışma ile hava muhalefetine karşı iyi bir sınav verdik”

Uygulama hakkında bilgi veren Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Biz çalışma arkadaşlarımla anlık takip yapabildiğimiz online bir sistem kurduk. Bilgi İşlem Müdürlüğü’müzün altyapısı sayesinde olumsuz hava koşullarında, tüm ulaşım ağımızı kontrol edebildik. Hangi yol açık, hangi yol kapalı, hangi yolda tuzlama yapılmış, hangi yolda kar küreme yapılıyor anlık olarak görebiliyoruz. Planlı, programlı bir çalışma ile hava muhalefetine karşı iyi bir sınav verdik ve herkese örnek teşkil edebilecek olan “Afet anında Beylikdüzü Modeli”ni hayata geçirmiş olduk.” ifadelerini kullandı.