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Afetlere Dirençli Manisa İçin Sahada İnceleme

Afetlere Dirençli Manisa İçin Sahada İnceleme
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Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclisi Deprem ve Doğal Afet Komisyonu, olası doğal afetlere ve depremlere karşı alınması gereken önlemleri değerlendirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Komisyon üyeleri, gerçekleştirdikleri toplantının ardından şehir merkezindeki toplanma alanlarını ve afet anında internet hizmeti sağlayan vericileri yerinde inceledi.

Komisyon Başkanı Yenal Yıldırım ve üyelerin katılımıyla düzenlenen toplantıda; kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğinin artırılması, afet yönetim sürecine yönelik tedbirlerin hayata geçirilmesi gibi konular ele alındı. Toplantının ardından, komisyon üyeleri, Gençlik Parkı, Manisa Lisesi, Ulupark ve Kent Park’ta bulunan toplanma alanlarını ziyaret etti. Bu alanların güncel durumları yerinde kontrol edildi. Ayrıca, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği afet anında internet hizmeti sağlayan vericiler de yerinde incelenerek, sistemlerin işlerliği hakkında bilgi alındı.

Deprem ve Doğal Afet Komisyonu’nun, Manisa’nın afetlere karşı daha dirençli hale gelmesi için çalışmalarına aralıksız devam edeceği bildirildi.

 

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Etiketler manisa büyükşehir belediyesi manisa Ferdi Zeyrek
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