Ahilik Haftası Beylikdüzü'nde kutlandı

23-29 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen 37. Ahilik Haftası, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın katıldığı bir törenle kutlandı. Beylikdüzü Esnaf ve Sanatkarlar Derneği işbirliği ile düzenlenen törende konuşan Başkan Çalık, ''Emin olun aradığımız her şey bu topraklarda; Ahi Evran’lar, Taktuk Emre’ler, Gazi Mustafa Kemal’ler, onların ne dediklerine bakarsak geleceğimizi şekillendirebiliriz'' dedi.

Beylikdüzü Belediyesi 37. Ahilik Haftası’nı Beylikdüzü Esnaf ve Sanatkârlar Derneği iş birliğiyle düzenlediği törenle kutladı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 23-29 Eylül tarihlerini kapsayan hafta dolayısıyla esnaflara ahilik nasihati ve şed kuşaklarının da bulunduğu hediyeler takdim etti. Kutlamaların devamında Karacaahmet Sultan Gürpınar Cemevi’nin ve Fatih Sultan Mehmet Camii’nin önünde Ahilik pilavı da dağıtıldı.

“Hala hepimize ilham olan 800 yıllık bir geçmişten söz ediyoruz”

Beylikdüzü Belediyesi başkanlık binası önünde düzenlenen törendeki konuşmasında Ahilik teşkilatının kurucusu Pir Ahi Evran-ı Veli’nin tarihsel önemine değinen Başkan Çalık, Ahi Evran için “Onun felsefesi zamansız bir felsefedir” dedi. “Bugün hala hepimize ilham olan 800 yıllık bir geçmişten söz ediyoruz” diyen Çalık, şunları söyledi: “Onun da dediği gibi, doğrulukla yapılmayan bir iş bereket getirmez. Günümüzde teknoloji çok hızlı gelişiyor, ancak ahlak geride kalırsa huzurlu bir toplum mümkün değil. Ahiler hem toplumsal fayda sağlamak, hem de ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak zorundaydılar. Ahi Evran’lar, Taktuk Emre’ler, Gazi Mustafa Kemal’ler, emin olun onların ne dediklerine baksak geleceğimizi şekillendirebiliriz. Bu ülkenin tek sorunu yöneticilerimizi seçerken vicdan, ahlak ve adalet duygularına bakmalıyız. Kendi öz değerlerimizin farkında olalım”