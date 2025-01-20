Ahmet Akın: ''Balıkesir’i Türkiye’nin parlayan yıldızı yapmak için çalışıyoruz''

Balıkesir’i Türkiye’nin parlayan yıldızı yapmak için çalıştıklarını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, ''Balıkesir’imizde öncelikli olarak planlamayı hedefledik'' dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, İzmir Balıkesirliler Derneği’nin düzenlediği 'Türkülerle Oyunlarla Balıkesir Gecesi' etkinliğine katıldı.

Balıkesir’i Türkiye’nin parlayan yıldızı yapmak için çalıştıklarını söyleyen Akın, “Balıkesir’imizde öncelikli olarak planlamayı hedefledik. Bazı değişimleri, dönüşümleri hayata geçirdik. Balıkesir’imizin konumu çok önemli. Zengin kaynakları inanılmaz derecede yüksek. Tarımı, hayvancılığı, sosyal ve kültürel alanlarıyla, sanayisiyle dışarıya dönük, yaşanılabilir bir çekim merkezi olduğunun, olması gerektiğinin farkındayız” dedi.

Akın, “İzmir Balıkesirliler Derneği’miz güçlü ve dinamik bir dernek. Bu gücünü artıracağız, daha çok destekleyeceğiz. Ve hep beraber büyüteceğiz. Sizler ‘Balıkesir Takımı’nın bir parçasısınız. Peki, nedir Balıkesir Takımı? Balıkesir Takımı Kuvayı Milliye geleneğinin bir devamıdır hemşehrilerim. Atalarımızın 100 yıl önce sadece vatanın menfaati için tarafsız, çıkarsız bir şekilde oluşturduğu örgütlü mücadelenin bugünkü yansımasıdır” ifadelerini kullandı.