  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Ahmet Akın’dan Balıkesir’e Tarihi Müjde! BADO Seferleri Başlıyor

Ahmet Akın’dan Balıkesir’e Tarihi Müjde! BADO Seferleri Başlıyor

Ahmet Akın’dan Balıkesir’e Tarihi Müjde! BADO Seferleri Başlıyor
Güncelleme:

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir için tarihi bir adım attı. Ayvalık’tan Midilli’ye Balıkesir Deniz Otobüsleri (BADO) ile ulaşım sağlanacağına dair verilen sözler yerine getirildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Ayvalık’tan Midilli’ye BADO seferleri 1 Ağustos 2025 Cuma günü itibarıyla başlıyor.

“Balıkesir’imizin tarihinden aldığımız güçle kentimiz için ilklere imza atıyoruz.” diyerek şehri geleceğe taşıyan birçok hizmeti hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın liderliğinde verilen sözler yerine getirildi . Ege’nin iki yakasında dostluğun, medeniyetin, kültürün buluşma noktası olan Ayvalık ve Midilli arasında 1 Ağustos 2025 Cuma gününden itibaren BADO seferlerini başlatan Başkan Akın öncülüğünde ulaşım imkânları çeşitlenirken, turizme de katkı sağlanıyor. 

İLK SEFER 1 AĞUSTOS’TA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, turizm cenneti Ayvalık ile Yunanistan’ın gözde tatil merkezlerinden olan Midilli arasındaki BADO seferlerinin ilkini 1 Ağustos 2025 Cuma günü başlatıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş. tarafından işletilecek olan deniz otobüslerinin Ayvalık’tan kalkış saati 11.00 olarak belirlendi. Midilli’den kalkış saatinin 16.00 olacağı seferler 31 Eylül’e kadar her gün devam edecek. 31 Eylül itibariyle gelen talep doğrultusunda sefer sayılarında değişiklik yapılması planlanıyor.

KOLAY, GÜVENLİ VE HIZLI ULAŞIM

Ege’nin iki yakasını birbirine bağlayan bu yeni hat sayesinde hem turizm hem de ekonomik anlamda bölgeye önemli bir katkı sunulacak. Ayvalık’tan Midilli’ye 45 dakikada ulaşım sağlayacak olan BADO için biletler 08503078010 iletişim numarasından ya da https://bado.balikesirulasim.com.tr/ internet adresinden rahatlıkla alınabilecek. BADO seferleri için bilet fiyatları ise; Yetişkin gidiş-dönüş 45.00 Euro, tek yön 35.00 Euro, Çocuk (6-12 Yaş) gidiş-dönüş 25.00 Euro, tek yön 22.50 Euro, Bebek (0-6 Yaş) gidiş-dönüş 10.00 Euro ve tek yön de 10.00 Euro olarak belirlendi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Ayvalık- Midilli BADO hattı ile kültürel bağlar güçlenirken yerli ve yabancı turistler için de konforlu bir ulaşım seçeneği oluşturuldu.

text-ad
Etiketler balıkesir balıkesir büyükşehir belediyesi ahmet akın
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Burak Özçivit'in ayrılığı sonrası Kuruluş Osman'a bomba transfer! Burak Özçivit'in ayrılığı sonrası Kuruluş Osman'a bomba transfer! Çeşme sahilinde ekipleri alarma geçiren olay! Çeşme sahilinde ekipleri alarma geçiren olay! MHP'ye yakınlığıla bilinen li iş insanı konkordato talebinde bulundu! MHP'ye yakınlığıla bilinen li iş insanı konkordato talebinde bulundu! Victor Osimhen Türkiye'ye geldi; Galatasaraylılar da rakip taraftar da uyumadı! Victor Osimhen Türkiye'ye geldi; Galatasaraylılar da rakip taraftar da uyumadı! Araç sahipleri, koşun depoları fulleyin! Hem benzine hem de motorine çifte zam geliyor! Araç sahipleri, koşun depoları fulleyin! Hem benzine hem de motorine çifte zam geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan grev kararını ''Milli Güvenlik'' gerekçesiyle durdurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan grev kararını ''Milli Güvenlik'' gerekçesiyle durdurdu! Melike Şahin kötü haberi konser sırasında verdi Melike Şahin kötü haberi konser sırasında verdi Kavurucu sıcaklara mola: Çok sayıda ilimizde sağanak yağış bekleniyor! Kavurucu sıcaklara mola: Çok sayıda ilimizde sağanak yağış bekleniyor! Tüm denklemleri altüst eden, en geniş seçim anketi sonuçları açıklandı Tüm denklemleri altüst eden, en geniş seçim anketi sonuçları açıklandı Yaz tatilindeyken eski yaz tatili paylaşımları tartışma yarattı Yaz tatilindeyken eski yaz tatili paylaşımları tartışma yarattı
Boşandıktan sonra 7 kilo birden veren, 46 yaşında ve 2 çocuk annesi Bengü herkesi şaşırttı! Boşandıktan sonra 7 kilo birden veren, 46 yaşında ve 2 çocuk annesi Bengü herkesi şaşırttı! Sahte diploma çetesinin asrın felaketi ayrıntısı şoke etti Sahte diploma çetesinin asrın felaketi ayrıntısı şoke etti İki evladımızın şehit düşmesiyle ilgili skandal iddia! İki evladımızın şehit düşmesiyle ilgili skandal iddia! Özel son noktayı koydu: ''Eğer Ekrem İmamoğlu aday olamazsa...'' Özel son noktayı koydu: ''Eğer Ekrem İmamoğlu aday olamazsa...'' Zam'aydın Türkiyem... Ekmeğe yine zam geldi! Zam'aydın Türkiyem... Ekmeğe yine zam geldi! Çinliler yine yaptı yapacağını: 422 bin liraya elektrikli SUV! Çinliler yine yaptı yapacağını: 422 bin liraya elektrikli SUV! Resmi Gazete'de yayımlandı: Bakanlık binlerce yeni personel alacak! Resmi Gazete'de yayımlandı: Bakanlık binlerce yeni personel alacak! Prof. Dr. Naci Görür'den 8,8 büyüklüğündeki deprem için endişe veren açıklama Prof. Dr. Naci Görür'den 8,8 büyüklüğündeki deprem için endişe veren açıklama ''Victoria Secret için hazırım'' demişti yaz tatili pozları olay oldu ''Victoria Secret için hazırım'' demişti yaz tatili pozları olay oldu Özel'den Erdoğan'ı çok kızdıracak rest: ''Yarım milyar TL'lik usulsüzlüğü tespit ettik'' Özel'den Erdoğan'ı çok kızdıracak rest: ''Yarım milyar TL'lik usulsüzlüğü tespit ettik''