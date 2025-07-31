Ahmet Akın’dan Balıkesir’e Tarihi Müjde! BADO Seferleri Başlıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir için tarihi bir adım attı. Ayvalık’tan Midilli’ye Balıkesir Deniz Otobüsleri (BADO) ile ulaşım sağlanacağına dair verilen sözler yerine getirildi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Ayvalık’tan Midilli’ye BADO seferleri 1 Ağustos 2025 Cuma günü itibarıyla başlıyor.

“Balıkesir’imizin tarihinden aldığımız güçle kentimiz için ilklere imza atıyoruz.” diyerek şehri geleceğe taşıyan birçok hizmeti hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın liderliğinde verilen sözler yerine getirildi . Ege’nin iki yakasında dostluğun, medeniyetin, kültürün buluşma noktası olan Ayvalık ve Midilli arasında 1 Ağustos 2025 Cuma gününden itibaren BADO seferlerini başlatan Başkan Akın öncülüğünde ulaşım imkânları çeşitlenirken, turizme de katkı sağlanıyor.

İLK SEFER 1 AĞUSTOS’TA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, turizm cenneti Ayvalık ile Yunanistan’ın gözde tatil merkezlerinden olan Midilli arasındaki BADO seferlerinin ilkini 1 Ağustos 2025 Cuma günü başlatıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş. tarafından işletilecek olan deniz otobüslerinin Ayvalık’tan kalkış saati 11.00 olarak belirlendi. Midilli’den kalkış saatinin 16.00 olacağı seferler 31 Eylül’e kadar her gün devam edecek. 31 Eylül itibariyle gelen talep doğrultusunda sefer sayılarında değişiklik yapılması planlanıyor.

KOLAY, GÜVENLİ VE HIZLI ULAŞIM

Ege’nin iki yakasını birbirine bağlayan bu yeni hat sayesinde hem turizm hem de ekonomik anlamda bölgeye önemli bir katkı sunulacak. Ayvalık’tan Midilli’ye 45 dakikada ulaşım sağlayacak olan BADO için biletler 08503078010 iletişim numarasından ya da https://bado.balikesirulasim.com.tr/ internet adresinden rahatlıkla alınabilecek. BADO seferleri için bilet fiyatları ise; Yetişkin gidiş-dönüş 45.00 Euro, tek yön 35.00 Euro, Çocuk (6-12 Yaş) gidiş-dönüş 25.00 Euro, tek yön 22.50 Euro, Bebek (0-6 Yaş) gidiş-dönüş 10.00 Euro ve tek yön de 10.00 Euro olarak belirlendi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Ayvalık- Midilli BADO hattı ile kültürel bağlar güçlenirken yerli ve yabancı turistler için de konforlu bir ulaşım seçeneği oluşturuldu.