Ahmet Aras: ''Muğla'yı Muğlalı personellerle yöneteceğiz''

Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, seçim çalışmaları kapsamında Marmaris’te oda ve sivil toplum kuruluşları ile bir araya geldiği toplantılarda Muğla’yı, Muğlalı profesyonellerle yöneteceklerini belirtti.

Ahmet Aras Marmaris ziyaretinde Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeleri Birliği, Türkiye Seyahat Acenteleri Marmaris Yürütme Kurulu, Marmaris Deniz Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi, Marmaris Şoförler ve Otomobilciler Odası yönetim kurulları ve üyeleri ile gerçekleştirdiği toplantıların ardından İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın Marmaris, Bodrum ve Fethiye şubelerinin başkan ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

GÜÇLÜ BİR MUĞLA İÇİN

Güçlü bir Muğla için güçlü bir Muğla lobisi oluşturacaklarını belirten Ahmet Aras, “Muğla lobisini oluşturmalıyız. İçerisinde esnafımız, oda ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, milletvekillerimiz, sanatçılarımız, gibi bir çok ismi bu masaya toplayacağız. Kentin ihtiyaçlarını ve dinamiklerini çok iyi biliyoruz buna göre hareket ediyoruz.” dedi.

DÜNYA KENTİ MUĞLA

“Dünya Kenti Muğla” hedefiyle yola çıktıklarını belirten Ahmet Aras, dünyanın önemli turizm destinasyonlarında yapmış olduğu ziyaretler ve incelemeler sonucunda Muğla limanlarının işin profesyonelleriyle, yıllardır bu sektöre hizmet edenlerle ortak yönetilmesi gerektiğini ifade ederek seçimden sonra hızlı bir şekilde bu çalışmaların başlayacağını belirtti.

CADDE ÜZERİ OTOPARK İHALESİ YENİLENMEYECEK

Marmaris Şoförler ve Otomobilciler Odası ile yapılan toplantıda ise Ahmet Aras’a gelen cadde üzerindeki otoparklarla ilgili şikayetler üzerine, konuyla ilgili esnaf ve vatandaşlardan çok sayıda şikayet geldiğini belirterek cadde üzerindeki otopark ihalesinin yenilenmeyeceğini ifade etti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Marmaris Belediye Başkan Adayı Acar Ünlü ile gün boyu gerçekleştirdiği ziyaret ve toplantıların ardından iftarda ise Marmaris Genç İşadamları Derneği üyeleri ve Marmarisli muhtarlarla bir araya geldi.