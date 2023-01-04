Ahmet Telli’nin Antalya şiiri Muratpaşa AntSanat’ın son sayısında

Usta şair Ahmet Telli’nin Antalya için yazdığı ‘Bu’ şiiri ilk kez Muratpaşa Belediyesi’nin kültür ve sanat yayını AntSanat’ın son sayısında yayımlandı.

Muratpaşa Belediyesi’nin kültür ve sanat yayını AntSanat’ın 5’inci sayısı okuyucusuyla buluştu. 82 sayfalık derginin kış sayısına yazılarıyla Işıl Özgentürk, Eren Aysan, Barış Erdoğan, ödüllü öykücüler Polat Özlüoğlu, Günay Kızılırmak, Erkan Karaaslan konuk oldu. Gazeteci Ayşegül Sönmez ve klasik gitar virtüözü Hüsrev İsfendiyaroğlu söyleşilerinin de yer aldığı dergide çizgi roman sanatçısı Ersin Burak'ın yeni bir çalışması da bulunuyor.

Tuncer Çetinkaya'nın editörlüğünde hazırlanan AntSanat’ın kış sayısının dosya konusu ise Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl 7’ncisini gerçekleştirdiği Antalya Edebiyat Günleri oldu. Derginin son sayısında şair Ahmet Telli’nin Antalya Edebiyat Günleri kapsamında gerçekleşen Korkuteli’den Elmalı ve Finike’ye uzanan geziden izlenimleriyle yazdığı Antalya şiiri, ‘Bu’ da ilk kez yayımlandı.

Muratpaşa Belediyesi’nin ücretsiz yayımladığı dergiye Muratpaşa Belediyesi, Türkan Şoray Kültür Merkezi, ANSAN, BAKÜS, Engelsiz Kafe, Deniz Yüzü Kafe, Dağ Yakası Kafe, Kitap Kurdu Sahaf, Oktopus Kitap Kafe, Başka Ol, Simge Kitapevi gibi noktalardan ulaşılabilir.