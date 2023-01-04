  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Ahmet Telli’nin Antalya şiiri Muratpaşa AntSanat’ın son sayısında

Ahmet Telli’nin Antalya şiiri Muratpaşa AntSanat’ın son sayısında

Ahmet Telli’nin Antalya şiiri Muratpaşa AntSanat’ın son sayısında
Güncelleme:

Usta şair Ahmet Telli’nin Antalya için yazdığı ‘Bu’ şiiri ilk kez Muratpaşa Belediyesi’nin kültür ve sanat yayını AntSanat’ın son sayısında yayımlandı.

Muratpaşa Belediyesi’nin kültür ve sanat yayını AntSanat’ın 5’inci sayısı okuyucusuyla buluştu. 82 sayfalık derginin kış sayısına yazılarıyla Işıl Özgentürk, Eren Aysan, Barış Erdoğan, ödüllü öykücüler Polat Özlüoğlu, Günay Kızılırmak, Erkan Karaaslan konuk oldu. Gazeteci Ayşegül Sönmez ve klasik gitar virtüözü Hüsrev İsfendiyaroğlu söyleşilerinin de yer aldığı dergide çizgi roman sanatçısı Ersin Burak'ın yeni bir çalışması da bulunuyor.

Tuncer Çetinkaya'nın editörlüğünde hazırlanan AntSanat’ın kış sayısının dosya konusu ise Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl 7’ncisini gerçekleştirdiği Antalya Edebiyat Günleri oldu. Derginin son sayısında şair Ahmet Telli’nin Antalya Edebiyat Günleri kapsamında gerçekleşen Korkuteli’den Elmalı ve Finike’ye uzanan geziden izlenimleriyle yazdığı Antalya şiiri, ‘Bu’ da ilk kez yayımlandı.  

Muratpaşa Belediyesi’nin ücretsiz yayımladığı dergiye Muratpaşa Belediyesi, Türkan Şoray Kültür Merkezi, ANSAN, BAKÜS, Engelsiz Kafe, Deniz Yüzü Kafe, Dağ Yakası Kafe, Kitap Kurdu Sahaf, Oktopus Kitap Kafe, Başka Ol, Simge Kitapevi gibi noktalardan ulaşılabilir.

 

 

 

 

Etiketler Muratpaşa Muratpaşa Belediyesi Ümit Uysal
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Leonardo DiCaprio çapkınlık turunda yakalandı
9 dev banka baskılanan dolar kuru tahminini açıkladı
Hava sıcaklıları daha da artacak! Kar bekleyenlere kötü haber
Hoşgeldin 2023! Biraya dev zam!
Memur ve memur emeklisine ek zam geldi! İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar...
Asgari ücrete, memura ve emekliye ''seçim zammı'' iddiası
Türkiye'de vaka sayıları patladı; bitmek bilmeyen gribin nedeni bulundu!
Türk SİHA'sı alan ülkeler Türkiye'ye savaş açarsa ne olur? Mucidi açıkladı
Orta gelirliye konut kampanyası: 1 milyon TL kredi çeken aylık ne kadar ödeyecek?
AK Partili Şamil Tayyar'dan memur ve emeklinin zam oranına tepki