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  4. 13 Mayıs 2020 09:32

AK Parti ve MHP Mansur Yavaş'ı durduramadı!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, paslı su borularının yenilenmesi için kredi talebi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedilince, “Allah size muhtaç etmesin” deyip ihaleye girme kararı aldı.

AK Parti ve MHP Mansur Yavaş'ı durduramadı!
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatı ile 70 kilometrelik Polatlı hattının 30 yılı aşkın süredir yenilenmediği için sürekli patlayan ve bir kısmı ise asbestli olan boru hatlarının yenilenmesi için adım atılıyor.

Belediye Meclisi’ndeki engellemeye karşın Başkan Yavaş, Polatlı’ya yeni ve kaliteli su verilmesi için ilk ihaleye çıkacak. Yavaş bürokratlarına “Ben vatandaşıma asbestli borudan su içiremem, sürekli patlayan su hattı ile çile çektiremem” dedi.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi de AK Parti ve MHP’li üyelerin oylarıyla, 13 ilçede asbestli ve eski boruların değiştirilmesi için ASKİ’nin 360 milyon lira kredi kullanma talebinin reddedilmesini yargıya taşıdı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, koronavirüsü salgını nedeniyle işleri azalan 2 bin 850 minibüs sahibine akaryakıt desteği yapacak. Minibüslerde dezenfeksiyon işleminin yanı sıra Ramazan ayı nedeniyle şoförlere gıda kolisi ve maske dağıttı.

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