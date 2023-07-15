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AK Parti ve MHP'den ek bütçeye TBMM'de onay, ABB Meclisi'nde ret

AK Parti ve MHP'den ek bütçeye TBMM'de onay, ABB Meclisi'nde ret
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 1,4 trilyon TL ek borçlanma yetkisinin Cumhur İttifakı oylarıyla TBMM'den geçtiği gün, Ankara Büyükşehir Belediye'nin 4 milyar TL'lik borçlanma teklifi ABB Meclisi'nde Cumhur İttifakı oylarıyla reddedildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 1,4 trilyon TL ek borçlanma yetkisinin Cumhur İttifakı oylarıyla TBMM'den geçtiği gün, Ankara Büyükşehir Belediye'nin 4 milyar TL'lik borçlanma teklifi ABB Meclisi'nde Cumhur İttifakı oylarıyla reddedildi.

 

Etiketler Ankara ABB Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş
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