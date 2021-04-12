AK Parti yerel Meclis'te de kural tanımadı

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Meclis Toplantısı’nda, “aykırılık” tartışması yaşandı. Belediye Meclisi’nin AKP’li Üyesi Köse, İç Tüzüğü yok sayarak, “En son ben konuşacağım” dedi, konuşma sırası geldiğinde de kürsüye çıkmamakta direndi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın 2020 faaliyet raporunu sunduğu Belediye Meclisi’nde, yönetmeliklerde açık hüküm olmasına ve AK Partili Meclis Başkan Vekili’nin ısrarla “Yönetmeliği biliyorum, buyurun Murat Başkan” demesine rağmen kürsüye çıkmayı reddeden AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse en son konuşmak için ısrar etti. Bunun üzerine Meclis’te tartışmalar çıkınca oturuma ara verildi.

Ara verilen oturumda Meclis Başkan Vekili AK Partili Fatih Ünal’ın, Grup Başkanvekili Murat Köse’nin ısrarını kabul etmesi üzerine CHP ve İYİ Parti grupları Meclis salonuna geri dönmedi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Genel Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, “Meclis iç tüzüğünde açık hüküm olmasına rağmen, kendi Meclis Başkanvekili dahi defalarca kürsüye davet ettiği halde ısrarla tüm kurallar ile teamülleri çiğneyerek ve "en son ben konuşacağım" diyerek çoğunluğun tahakkümünü kurmaya çalışan anlayışı kabul etmedik. Hiçbir dayatmayı kabul etmeyeceğiz. Hukuk devletinde herkes kanunlara ve yönetmeliklere uymak zorundadır. Sayısal çoğunluk kanunların üzerinde değildir. Bizim hangi şartlarda hangi mantıkla mücadele ettiğimizi Ankaralıların maşeri vicdanına havale ediyoruz” ifadelerini kullandı.