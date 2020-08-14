AK Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne sansür

İddiaya göre, 31 Mart 2019 seçimlerinden üç buçuk ay önce açılışı yapılan bahçedeki yüzlerce piknik masası, İBB tarafından sağlanmıştı. İBB’nin şirketi olan İston A.Ş. tarafından üretilen piknik masalarının üzerinde, ahşaba oyulmuş durumda “İstanbul Büyükşehir Belediyesi” yazısı yer alıyordu. Esenler Belediyesi, kendisi tarafından düzenlenen bahçede, İBB’nin isminin görülmesini istemediği için ek bir çalışma yaptı. Masalardaki bütün İBB logolarını kapattırarak, kendi isminin yazılı olduğu tabelaları çaktırdı.

İBB ESENLER'E GÖNDERMİŞ

Piknik masalarını üreten İBB’nin şirketi İston A.Ş. yetkilileri, kır masalarının İBB’ye kendileri tarafından satıldığını, Esenler Belediyesi’ne İBB kanalı ile gittiğini ve masalarda “İstanbul Büyükşehir Belediyesi” yazısının yer aldığını söyledi.