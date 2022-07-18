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  4. AK Partili belediyeden İBB ekiplerine engel

AK Partili belediyeden İBB ekiplerine engel

AK Partili belediyeden İBB ekiplerine engel

İstanbul'da Çekmeköy Belediyesi'nin yıkıp otopark yapmak istediği ve çevresini kapattığı parka İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri bugün sulama çalışması için gitti. İBB'nin su tankerini içeri almayan ilçe belediye ekipleri, kendi su tankerini getirdi.

AK Partili Çekmeköy Belediyesi, ilçe sınırlarındaki bir çocuk parkını yıkıp yanında bulunan kapalı pazarla birleştirerek söz konusu yeri otoparka çevirmek istiyor. Aynı zamanda deprem toplanma alanı olan parkın yıkılmasını istemeyen bölgedeki yurttaşların direnişi ise 44 gündür sürüyor.

Cumhuriyet'ten Şeyda Öztürk'ün haberine göre, İBB ekipleri bugün bölgeye giderek, çevresi kapatılan ve girişi engellenen parktaki ağaçları sulamak istedi. Çekmeköy Belediyesi’nin zabıta ekipleri de İBB’nin su tankerinin parka girişine engel oldu. Yurttaşlar tarafından tepki gösterilmesi üzerine, AK Partili ilçe belediyesinin kendi su tankeri parktaki ağaçları suladı. Bölgede zaman zaman belediye zabıtaları ve yurttaşlar arasında tartışma çıktı. 

İBB sulama ekipleri, parkların sulama sistemiyle her gün, ilaçlı suyla da haftada iki kez sulandığını söyledi. Çekmeköy Belediyesi’nin ekipleri ise, üç günde bir bölgeye giderek sulama yapacağını belirtti. Bölgenin her gün sulanması gerektiğini dile getiren yurttaşlar duruma tepki gösterdi.

Cumhuriyet

Etiketler çekmeköy belediyesi ibb istanbul büyükşehir belediyesi otopark
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