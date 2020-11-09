AK Partili isim Mansur Yavaş'ı çileden çıkardı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında AK Partili bir üyenin, il ve ilçe bazlı alınan işçilerin alınmasını tartışma konusu yaptı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan tepki geldi. Yavaş, "İşe aldığımız işçilerin hesabını sana mı vereceğim ben?" çıkışında bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında AKP'li bir üye, "İl sıkıntımız Güdül Fen İşleri'nde sürekli değiştirilmesi bir moda haline geldi. Bütün birimlerin ihalesini yapacağız cevaplarından bıktık. Güdüllü Bey Pazarı her nedense önceliğiniz var. Maalesef Fen İşleri'ne ve ASKİ'ye işçi alındı.