AK Partili ismin ''Ankara Halk Ekmek'te bakteri'' iddiası çürütüldü

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ın Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek fabrikasında üretilen ekmeklerde bakteri olduğuna dair iddialar laboratuvar analiz raporlarıyla çürütüldü.

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş., AKP Ankara İl Başkanı’nın “üretilen ekmeklerde bakteri” olduğu iddiasını, yaptırılan analiz sonuçlarını yayınlayarak yalanladı. Açıklamada, “Uluslararası akreditasyona sahip laboratuvardan gelen analiz sonuçlarında ürettiğimiz 17 çeşit ekmeğimizde ‘rope’ (sünme) dahil halk sağlığını olumsuz etkileyecek hiçbir bakteriye rastlanmamıştır” denildi.

AKP Ankara İl Başkanı Hakan Özcan, geçtiğimiz günlerde Ankara Halk Ekmek’e bağlı fabrikalarda “üretilen ekmeklerde bakteri var” iddiasını dile getirmişti. Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Halk Ekmek A.Ş., Özcan’ın iddialarını yalanladı. Şirketin sosyal medya hesabında, “Halk Ekmek’te üretilen ekmeklerde rope bakterisi olduğuna dair kamuoyuna yansıyan gerçek dışı ifadeler hakkında” başlığıyla yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“17 ÇEŞİT EKMEĞİMİZ ‘ANALİZ’ YAPILMAK ÜZERE AKREDİTE EDİLMİŞ ULUSLARARASI BİR LABORATUVARA GÖNDERİLMİŞTİR”

“Bir siyasi partinin Ankara İl Başkanı’nın Halk Ekmek’te üretilen ekmeklerde rope bakterisi olduğuna dair iddiaları üzerine aynı gün fabrikamızda üretilen başta tam buğday olmak üzere 17 çeşit ekmeğimiz ‘analiz’ yapılmak üzere akredite edilmiş uluslararası bir laboratuvara gönderilmiştir.

“17 ÇEŞİT EKMEĞİMİZDE ‘ROPE’ DAHİL HALK SAĞLIĞINI OLUMSUZ ETKİLEYECEK HİÇBİR BAKTERİYE RASTLANMAMIŞTIR”

18 Eylül 2023 günü uluslararası akreditasyona sahip laboratuvardan gelen analiz sonuçlarında ürettiğimiz 17 çeşit ekmeğimizde ‘rope’ (sünme) dahil halk sağlığını olumsuz etkileyecek hiçbir bakteriye rastlanmamıştır.

Kurumumuzu ciddi biçimde zan altında bırakan ve ticari olarak hedef alan itiraflar uluslararası geçerliliği olan analiz raporu ile bir bir çürütülmüştür.

Kurumsal imajımıza ve ticari itibarımıza zarar veren açıklamalarda bulunan kişi ve medya organları hakkında gerekli yasal süreç başlatılmıştır.

Halk Ekmek Fabrikası, Ankaralılara sağlıklı, güvenilir, hijyenik ve kaliteli ekmek ile unlu mamuller üretmeye devam etmektedir. Ankaralı hemşehrilerimiz tüm ürünlerimizi gönül rahatlığı ile tüketebilir.”